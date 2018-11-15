Украинец Сергей Полунин снялся в новом клипе Hozier: видео

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / www.instagram.com/sergeipolunin

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин стал звездой нового видеоклипа певца Hozier на песню "Movement".

Видео опубликовано 14 ноября на официальном YouTube-аккаунте ирландского артиста Hozier. Известно, что клип на песню "Movement" из будущего альбома, а его релиз запланирован на начало следующего года.

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Украинская звезда мирового балета Сергей Полунин предстал в нескольких образах, которые находятся в сознании одного человека и постоянно борются между собой. Однако эта борьба с собственными демонами не поможет убежать от самого себя.

К слову, украинец получил немалый успех ранее благодаря клипу Hozier на песню "Take Me to Church".

"Спасибо Hozier за вдохновение. И мои поздравления за волшебную песню", – написал танцовщик на своей странице в Instagram.

Hozier – Movement: смотрите видео

 

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 канал
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