24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинка Елена Андрейчева получила награду на Оскаре-2020

66 Читати новину українською
Украинка Елена Андрейчева получила "Оскар" / Getty Images

Сегодня, 10 февраля, именитых представителей мировой киноиндустрии собрала в Лос-Анджелесе церемония "Оскар-2020". Среди лауреатов престижной премии украинский продюсер Елена Андрейчева, которая получила статуэтку за лучший документальный короткометражный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)".

Выдающиеся голливудские знаменитости заняли места в зале Dolby Theatre. Однако среди тех, кому удалось завоевать звание победителя "Оскара-2020", не только иностранцы, но и украинка, навсегда запечатлевшая свое имя в мировом кинематографе.

Читайте также: Победители премии "Оскар-2020": список

Так, статуэтку за лучший документальный короткометражный фильм получила лента Елены Андрейчевои "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). 40-минутная картина накануне успела прогреметь в Голливуде, завоевав награду BAFTA-2020.

Лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" рассказывает о деятельности некоммерческой организации Skateistan, которая существует в Афганистане с 2007 года. Это своеобразная школа для девочек из бедных районов Калуба, которая дает возможность подросткам получить навыки чтения, письма и и овладеть скейтбордом. Стоит отметить, что женское население страны не имеет права участвовать в спортивных соревнованиях.

Украинка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер спродюсировали картину и получили свой первый "Оскар". Стоит отметить, что Елена Андрейчева родилась в Киеве, но долгое время живет в Лондоне. Там она работает над развитием британского телевидения, создавая документальные фильмы на острые общественные темы – лишение свободы, торговля людьми и иммиграция.

Важнейший аспект моей работы и моя мотивация – это настоящее желание узнать, какова жизнь людей, предстающих в моих фильмах,
– отметила Елена Андрейчева в своем блоге.

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка): смотрите видео онлайн

 

Когда в Украине выпадет снег: прогноз
сегодня
27757
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Новости LifeStyle Оскар
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:53 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 12766
сегодня 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 103
сегодня 11:26 Маникюр на День влюбленных: эффектные идеи в фото
Юлія Михайлова 183
сегодня 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
Юлія Ліпенцева 2737
сегодня 05:35 Оскар-2020: самые курьезные моменты премии в фото
Марта Вересюк 1130
Новости
Больше новостей
Залиште відгук