Украинка Ксения Симонова стала участницей шоу America's Got Talent: The Champions: детали

Ксения Симонова, которая была победительницей украинского шоу "Украина имеет талант", решила расширить круг своих сторонников за рубежом. Талантливая художница приняла приглашение из США и стала участницей популярного проекта America's Got Talent: The Champions.

Об этом Ксения Симонова рассказала на своей странице в Facebook. По словам художника, приглашение на шоу она получила во время своего отпуска. Сначала Ксения Симонова решила не соглашаться на подобные телепроекты, потому что не любит соревноваться с кем-то.

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Я сразу сказала себе: "Никаких конкурсов. Я это не люблю". Шоу "Украина имеет талант" было волшебной историей, пусть так и останется,

– призналась Ксения Симонова.

Свое мнение украинка изменила в Дании. Там Ксения Симонова встретилась со знакомым, который убедил ее все же принять престижное приглашение. Теперь же, когда талантливая художница находится в США, не жалеет о своем выборе. Ведь на шоу Ксения Симонова имеет возможность показать не только свое творчество, но и встретить людей, которые не менее одаренные. Украинка объяснила условия проекта и призналась, что намерена попасть в финал.

"Я выступаю в пятом эфире шоу. 50 участников – это победители или финалисты "Got talent" мира. В каждом эфире выбирают двух лучших. Одного – с помощью так называемого "golden buzzer" – это кнопка, которую нажимают или судьи, или ведущий. Такая возможность есть один раз на весь эфир. Второй финалист выбирается зрителями из 50 штатов методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом сформируются 10 финалистов. Попасть в финал – замечательно, и я себе поставила эту цель", – рассказала Ксения .

Отметим, что первый эфир с участием Ксении Симоновой состоится 4 февраля на телеканале NBC. Во время трансляции украинка покажет эффектную песочную анимацию, которая может покорить судей и зрителей во всем мире.

Смотрите одну из песочных анимаций Ксении Симоновой (видео):