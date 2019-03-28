Украинская этно-группа DakhaBrakha презентовала клип "Пливе човен"

Музыкальная группа DakhaBrakha всегда поражает своими музыкальными новинками и на этот раз клип на песню "Пливе човен" не стал исключением. Участники группы презентовали новое видео сегодня, 28 марта.

Новый видеоклип на песню "Пливе човен" стал саундтреком к фильму украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан". Кадры в клипе стали сочетанием сцен из фильма, а также с видеопланами музыкантов группы на съемочной площадке ленты, сообщает The Village.

Читайте также: Большое возвращение: группа Lama презентовал ритмичный трек после творческой паузы

Смотрите видеоклип DakhaBrakha "Пливе човен​" онлайн:

Я хотел соединить голоса артистов с машинерией кинопроцесса – рельсами, осветительными приборами, кабелями. Впустить эту производственную материю в клип. Чтобы почувствовать, как много железа, людей и энергии задействовано в процессе создания образа на экране, создание фильма. Меня захватывает это сочетание. Связь, которая возникает между музыкантами и судьбой экранных героев,

– поделился своими впечатлениями о создании клипа Роман Бондарчук.

Сами же музыканты уверяют, что новая композиция стала настоящим переосмыслением украинской народной песни. Новый клип "Пливе човен" сумел совместить кино и музыку под мелодию как всегда проникновенной и сильной песни: "Песня, кадры из "Вулкана" – наша попытка толчка атмосферы исчезнувших миров и поиски давно затерянного счастья".

Стоит добавить, что драма "Вулкан" выйдет в украинском прокате 4 апреля. История Романа Бондарчука расскажет о приключениях переводчика мониторинговой миссии ОБСЕ Лукаса (роль исполняет Сергей Степанский) в маленьком городке на юге Украины. Будущая кинолента уже завоевала 8 престижных наград на различных премиях и фестивалях.

Что известно о группе DakhaBrakha?

Это известная этно-группа из Украины, которая состоит из 5 участников – четырех женщин и одного мужчины. Художественным руководителем группы является Владислав Троицкий, который вместе с исполнителями создал название группы из двух староукраинских слов – "давать" и "брать". Музыкальная группа особенно выделяется среди других благодаря своему стилю под названием "этно-хаос", то есть что-то "хаотичное". Свои композиции они исполняют в аутентичной манере, привлекая музыкальные инструменты из разных уголков мира.



Свой отсчет группа берет еще с 2000 года и с тех пор DakhaBrakha принимает участие в различных украинских и международных концертах и фестивалях. В 2010 году музыканты приняли участие в Национальном отборе к Евровидению, но в последний момент отдали предпочтение одному из европейских фестивалей. За время существования группы они выпустили 6 музыкальных альбомов.