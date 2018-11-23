Украинская кинолента завоевала Гран-при на международном фестивале: интересные детали

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Фильм "Вулкан"получил Гран-при на международном фестивале
Фильм "Вулкан"получил Гран-при на международном фестивале / www.ukrinform.ru

Украинское кино продолжает удивлять и поражать мир. Так, на международном фестивале Festival International du cinéma d'auteur de rabat фильм "Вулкан" получил Гран-при.

Как сообщает Госкино Украины, двадцать третий международный фестиваль прошел в Марокко. Торжественное мероприятие длилось с 16 по 23 ноября. В течение двух недель режиссеры со всего мира представляли свою работу перед журналистами и экспертным жюри.

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В последний день Festival International du cinéma d'auteur de rabat представители фестиваля объявили результаты. Украинская кинолента "Вулкан" Романа Бондарчука фигурировала в списке победителей. Фильм опередил 12 номинантов и все же занял первую ступень в списке.

Что известно о киноленте "Вулкан"?

Фильм "Вулкан" стал полнометражным дебютом для режиссера Романа Бондарчука. Премьера киноленты в мире состоялась на Международном фестивале в Карловых Варах. Украинские киноманы смогут увидеть "Вулкан" с 21 февраля 2019 года.

По сюжету, главный герой Лукас, который является работником ОБСЕ, оказывается в городе Берислав. Там он гостит у странного человека, где жизнь кажется полностью оторванной от любого привычного уклада. Впоследствии Лукас все больше увлекается владельцем квартиры и его дочерью. В конце концов, после сложных перипетий главный герой берется за поиск давно потерянного счастья.

Смотрите трейлер к фильму "Вулкан" (видео):

 

Стоит отметить, что фильм "Вулкан" – совместный проект Украины, Германии и Франции. Большинство кинокритиков одобрительно отозвались о киноленте "Вулкан", которая в итоге получила несколько знаковых наград.

Теги: Новости Украины LifeStyle Награды Кино
Источник: 24 Канал
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