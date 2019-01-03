Украинская комедия собрала рекордную сумму за первый уикенд проката: детали

Семейный комедийный фильм "Я, Ты, Он, Она", над которым работал художественный руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский, за первые выходные проката в кинотеатрах собрал 23 миллиона гривен.

О рекордной сумме, которую украинская киномедия собрала в первые дни проката после выхода на большой экран, сообщили авторы кинокартины "Я, Ты, Он, Она" на официальной странице в Facebook. Они сообщили, что за уикенд кассовый доход составил 23 миллиона гривен и 249 тысяч зрителей.

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Друзья, вы невероятные! Благодаря вам мы установили абсолютный рекорд в украинском кино на первый уикенд! И это только начало,

– говорится в сообщении на официальной странице.

Стоит добавить, что предыдущий рекорд по кассовым сборам среди украинских фильмов за первые выходные принадлежал анимационной картине "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Сумма составила 21,5 миллиона гривен и 285 тысяч зрителей.

По сюжету фильма, супруги Максим и Яна прожили в браке 10 лет, однако в их отношениях наступил кризис и они готовы расстаться. В течение испытательного срока, предоставленного судьей, с парой начинают происходить безумные неожиданности, а также они воплотят свои экстремальные мечты и самые смелые фантазии, которые, вероятно, изменят их жизнь навсегда.

Смотреть трейлер фильма "Я, Ты, Он, Она" онлайн (видео):