Украинская лента "Кохання" одержала победу на фестивале в Германии

17 Читати новину українською
Анимационный фильм "Кохання"
Анимационный фильм "Кохання" / Facebook /@ukrainefilmagency

Анимационный фильм Никиты Лиськова получил "Золотого голубя" на кинофестивале Dok Leipzig-2019. Лента рассказывает об отношениях между людьми с помощью звуков.

Фильм Никиты Лиськова "Кохання" получил награду The Golden Dove в конкурсной программе Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film – одного из старейших кинофестивалей документального и анимационного кино DOK Leipzig. Он прошел с 28 октября по 3 ноября в Лейпциге. Об этом сообщает Госкино Украины на своей странице в фейсбук.

Читайте также: Украинская актриса Светлана Барандич одержала победу на международном кинофестивале

Фильм был создан компанией "Т.Т.Н." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.


Награда "Золотой голубь" на кинофестивале Dok Leipzig-2019 / Facabook / @ukrainefilmagency

Лента рассказывает историю любви с помощью символов и состоит из эпизодов, не связанных между собой сюжетно и стилистически. Однако все они объединены единым настроением и смыслом. Эта остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.


Анимационный фильм Никиты Лыскова "Кохання" / Facabook / @ukrainefilmagency

Тот уникальный режиссер, который умеет сохранить специфические признаки конкретного места в понятной каждому истории. Мы любим его аллегорическое понимание человеческого опыта через совмещенные как в цирке символы и музыку. Николай Лиськов показывает, как выйти за рамки анимации,
– делится комментариями членов жюри автор ленты на своей странице в фейсбуке.

Короткометражная анимационная картина "Кохання" уже приняла участие в более чем 20-ти международных фестивалях в Украине и за рубежом и получила ряд побед. Мировая премьера картины состоялась на самом престижном в мире фестивале анимационного кино в Анси.

blog_ava
В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: фото и видео 18+
сегодня
3561
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Кино Награды
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
сегодня 16:30 Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
Марта Вересюк 9
Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
сегодня 15:06 Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера
Юлія Михайлова 258
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
сегодня 13:22 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 185
Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
3 ноября 20:21 Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
Анастасія Манюхіна 1335
Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
3 ноября 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
Анастасія Манюхіна 740
Новости
Больше новостей
Залиште відгук