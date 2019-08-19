"Украинская песня" 2019 во Львове: яркие фото с фестиваля

Музыкальный фестиваль "Украинская песня/Ukrainian Song Project 2019" прогремел в этом году 17 августа на традиционном месте – стадионе "Арена Львов". Около 20 тысяч зрителей смогли стать свидетелями 5-часового музыкального шоу, где даже выбрали победителя фестиваля.

Лучшим представителем современной музыки страны стал исполнитель Grohotsky (бывший игрок киевского "Динамо" Игорь Грохоцкий), а лидером зрительских симпатий – KHAYAT (Андрей Хаят). Первому, кроме кубка победы, организаторы события подарили ротацию на радио, запись новой песни на студии и помощь в подготовке сольного концерта во Львове и Киеве.

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"Украинское Евровидение", как теперь часто называют музыкальное событие в отечественных СМИ, пригласило во Львов таких звезд, как Тину Кароль, Арсена Мирзояна, MELOVIN, Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil, группу "Без Обмежень", DILEMMA, ENEJ и многих других звезд украинского шоу-бизнеса. Ведущим события стал Александр Педан.



Фоторепортаж с "Украинской песни" 2019 во Львове/ Пресс-служба

Стоит добавить, что трансляцию шоу можно будет увидеть в День независимости Украины, 24 августа, на телеканале "Украина" в 22:30. Вместе с тем, представители события уже объявили дату следующего, юбилейного шоу "Украинская песня/Ukrainian Song Project" в 2020 году – произойдет это 15 августа 2020 года на "Арене Львов".