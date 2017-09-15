Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото

В 2018 году многие украинские спортсменки одержали победы на мировом уровне. Некоторые из них поражали не только своими спортивными достижениями, но и яркими фотосъемками для известных журналов и соблазнительными фотографиями в соцсетях.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольно неплохо представила Украину в 2018 году, хотя и нельзя сказать, что идеально. Спортсменка проиграла в турнирах серии Grand Slam, кроме выхода в четвертьфинал Australian Open. Однако, Свитолина выиграла титулы в Риме, Брисбене и Дубае.

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Главным достижением спортсменки стала победа на итоговом турнире WTA в Сингапуре, где она покорила все пять матчей. Благодаря такому результату Свитолина смогла подняться на четвертую строчку мирового рейтинга. Также Элина оказалась на втором месте по проценту выигранных матчей на турнирах WTA в 2017 и 2018 годах.

Кроме спортивных достижений, Элина поразила всех своей шикарной фигурой, значительно похудев в течение 2017-2018 годов. Спортсменка в интервью youtube-каналу "От души в душу" призналась, что ее очень обрадовала реакция многих СМИ, внимание которых было приковано к ее положительным изменениям в теле.

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Перед началом 2018 года Элина снялась в фотосессии для мужского журнала XXL. А в 2018 году Свитолина в компании других известных мировых теннисисток снялась в эффектной рекламе Nike для журнала Vogue.



Свитолина для XXL



Свитолина в эффектной рекламе Nike для журнала Vogue

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Также летом 2018 года украинская теннисистка стала главной героиней нового выпуска журнала ELLE Ukraine.



Свитолина для журнала ELLE Ukraine

Кроме того, спортсменка не стесняется щеголять подтянутой фигурой и в своем Іnstagram.

Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, завоевала для Украины немалую славу в 2017 году, войдя в топ-3 в двух чемпионатах Европы и на Чемпионате мира в Великобритании. 2018 год оказался не таким богатым победами, однако украинская высотница все равно держалась в десятке лучших, заняв 5 и 8 места на двух Чемпионатах мира в Великобритании.

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Также Левченко в роли главной фаворитки открыла международный сезон-2018 победой на международных соревнованиях по прыжкам в Германии и завоевала серебряную медаль на этапе Мирового тура IAAF в польском Торуне. Все высоты она одолела с первой попытки. Кроме того, легкоатлетка установила новый молодежный рекорд Украины в помещении – 1,97 метра.

Украинский высотница известна своим насыщенным Instagram, где она охотно общается с читателями, публикует свои тренировки. Конечно, не обойтись и без соблазнительных фото юной спортсменки. Внимание многих СМИ приковано к фотосессий украинской высотницы и ее естественной хрупкой красоты.

Марина Бех

Украинская легкоатлетка, прыгунья в длину, заняла 2 место на Чемпионате Европы в Германии и заняла 10 позицию на Чемпионате мира в Великобритании.

Бех известна не только своими спортивными достижениями, но и чрезвычайно подтянутой привлекательной фигурой.

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Легкоатлетка постоянно поражает своих читателей горячими фото в своем Instagram.

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Дария Билодид

А эта 18-летняя красавица поразила мир своей необычайной силой воли и упорством. В 2018 году украинская дзюдоистка завоевала "золото" в 6-ти соревнованиях. Спортсменка покорила Grand Prix в Тунисе и Загребе, Grand Slam в Париже и Дюссельдорфе, Continental Cup в Подчетртеке.

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А 20 сентября 2018 года она завоевала "золото" чемпионата мира по дзюдо на татами в азербайджанском Баку, после чего Билодид признали лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограммов.

Занимаясь таким строгим видом спорта, Дарья Билодид имеет хрупкую внешность настоящей модели. К слову, в одном из интервью украинская дзюдоистка уверенно заявила, что не собирается сниматься в эротических фотосессиях, ведь она спортсменка, и это может навредить ее репутации.

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Однако, Билодид любит порадовать читателей своего Instagram привлекательными фото. Также совсем недавно украинка приняла участие в фэшн-съемке для известного издания Vogue.



Билодид для Vogue



Юная дзюдоистка для известного глянца

Еще немало украинских спортсменок получили славу для Украины в 2018 году. И каждая из них поражает своей невероятной силой, самобытной красотой и, конечно, упорным трудом, благодаря которой они смогли покорить весь мир.