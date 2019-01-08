Украинские технологи рассказали, как приготовить полезные снеки в домашних условиях

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Украинские технологи экспериментировали с овощами и фруктами
Украинские технологи экспериментировали с овощами и фруктами / Фото из открытых источников

Технологи аграрного университета в Сумах взялись за изготовление полезных снеков из фруктов и овощей, идею позаимствовали за рубежом.

Эксперименты с овощами и фруктами ученые сумского учебного заведения начали после поездки в Данию на конкурс экологических проектов.

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Приехав домой, технологи и сами начали создавать новые вкусы. Рассказали, что к моркови подходит апельсин и абрикос, а к свекле – вишня, клубника и малина.

Сначала порезанные овощи стоит засыпать в специальную вакуумную сушилку. Прибор экономичный и максимально сохраняет полезные вещества благодаря низкой температуре сушки.

Сушка вещества происходит при температуре 40 градусов. Для сравнения, конвективная сушилка сушит овощи два дня, а эта – 8 часов,
– пояснил Сергей Сабодаж, доцент кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета.

Готовые сухофрукты можно перетирать и добавлять в выпечку.

Все это можно сделать и в домашних условиях, а вакуумную сушилку заменить на обычную. Единственное отличие – вакуумная сохраняет почти все полезные вещества, а обычная – только 60-70 %.

Технологи понимают, что такой альтернативный перекус не сможет полностью вытеснить сухарики и чипсы из рациона украинцев, но хотя бы даст возможность выбирать, что употреблять.

Смотрите видео: как сумские технологи готовят полезные снеки

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 канал
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