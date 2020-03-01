Украинские звезды поздравили с приходом весны: яркие фото

Хотя в этом году зима выдалась не слишком морозной и снежной, однако приход весны ощущается не только на календаре, но и в настроении. Украинский шоу-бизнес также не упустил возможности поздравить поклонников с желанным теплом. Юлия Санина, Тина Кароль, Дзидзьо, Ольга Сумская и множество других звезд поделились яркими фото на страницах своего инстаграма.

Весна – это всегда грандиозные планы и легкость в гардеробе и мыслях. Солнце всегда дарит невероятное настроение и заряжает вдохновением. Звезды не обошли вниманием знаковый день прощания с зимой и отметили новое время года в социальных сетях. Предлагаем и Вам порцию позитива от украинских знаменитостей.

Читайте также: Владимир Остапчук заинтриговал сеть новым фото: есть ли у шоумена отношения

Юлия Санина: "Ну давай, весна, зажигай"

Екатерина Осадчая: звезда не только поздравила подписчиков с приходом весны, но и напомнила о профилактических мерах, которые помогут уберечь организм от заболеваний и вирусов: "Последняя ночь зимы. Зиму 19-20 мы запомним, как теплую, а еще запомним как зиму, когда кроме гриппа мы узнали о новом вирусе. Верю, что уже через несколько месяцев все это станет историей, а пока – не паникуйте".

Маша Ефросинина: Телеведущая решила устроить семейную прогулку на свежем воздухе вместе с сыном, чтобы улучшать иммунитет согласно советам доктора Комаровского: "Мы с Тамарой ходим парой! Санитары мы с Тамарой!"

Дзидзьо: певец вспомнил, что 1 марта в этом году верующие отмечают Прощеное воскресенье. В настоящее время духовного очищения артист посоветовал забыть все обиды: "Сегодня должны просить прощения! У каждого из нас есть человек, с которым мы не разговариваем, поссорились или обиделись! Давайте мириться!".

Тина Кароль: "Весна!"

Ольга Сумская: "С первым днем весны! Опять в дороге... Сегодня гостеприимно принимает Тернополь"

Александр Педан: телеведущий заметил, что весна – время для изменений и нового опыта. Поэтому он поделился с поклонников перечнем активностей, которыми он планирует овладеть этой весной: "Весна – время для новых вызовов! Не скажу, что в этом году у нас была зима, но приход весны – это начало чего-то нового. Более солнечных дней, все расцветает, ромааантика".

Владимир Остапчук: "Весна – это любовь"

Иракли Макацария: "Весна – всегда начало чего-то нового и прекрасного, когда будто появляются новые силы на достижение всех целей! Пусть она станет началом ваших личных побед и поможет обрести внутреннюю гармонию".

Юрий Горбунов: "С Прощеным воскресеньем, с первым днем весны! Будьте все счастливы!"

Снежана Бабкина: "Моя Весна на черно-белой пленке от Сергея Бабкина! Мой Художник, я твоя Муза. Всех с праздником!"

Екатерина Кухар: "Весна в воздухе".