Украинские звезды присоединились к флешмобу с аплодисментами благодарности: видео

Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к всемирному флешмобу и поблагодарили всех тех, кто неустанно работает и подвергает свое здоровье и жизнь опасности во время карантина.

Актеры, телеведущие, блогеры и другие знаменитости не остаются в стороне от событий, которые происходят в мире. Они присоединились к флешмобу с аплодисментами благодарности и поблагодарили тех, кто спасает наши жизни и обеспечивает спокойное пребывание дома во время распространения COVID-19. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице Министерства здравоохранения Украины на фейсбуке.

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Украинские ведущие и актрисы, современные лидеры мнений записали молчаливые видео, на которых аплодисментами благодарят медиков, пожарных, полицейских, фармацевтов, продавцов, работников почты и курьеров за неутомимый труд во время карантина.

В такой кампании приняли участие: Леся Никитюк, Сергей Притула, Виктория Булитко, Константин Войтенко, Григорий Решетник, Иракли Макацария, Алла Костромичова, Сергей Никитюк, Тарас Цимбалюк и другие звезды телеэкранов.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили 9 009 случаев коронавирусной болезни, из которых 220 летальных. Удалось выздороветь 864 инфицированным. Для того, чтобы уберечь себя и родных от заражения, уменьшить нагрузку для врачей и быстрее преодолеть пандемию необходимо оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала