Украинский фильм "Домой" на Каннском фестивале: чем поражает лента и когда ждать премьеру

Украинская лента "Домой" вошла в конкурсную программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Это фильм режиссера Наримана Алиева "Домой" о крымском татарине, который был вынужден из-за аннексии Крыма расстаться с сыновьями.

"Особый взгляд" – это вторая по значимости премия Каннского кинофестиваля после основной конкурсной программы.

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Сюжет фильма

Фильм "Домой" – полнометражная лента об истории крымского татарина и его сыновей, которые поехали в Киев после аннексии Крыма. Картина начинается гибелью старшего сына Назима, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой и похоронить старшего сына дома, в Крыму, согласно мусульманским традициям.



Кадр из фильма "Домой"

В центре сюжета – конфликт поколений и их понимание слова "дом". Все это происходит на фоне современных украинских реалий. Продюсер ленты Владимир Яценко уверяет, что это необычная история отца и сына, которая происходит на пересечении множества болевых линий.

"Домой" – это универсальный сюжет взросления и становления мужчины. Я бы не сказал, что это простая история, но она очень выразительная, там четкий линейный сюжет. Это история об отце, который родился в изгнании, для которого Крым – его Иерусалим, он всю жизнь боролся за право жить там, и совершенно космополитического сына, который не собирается иметь никакого отношения к крымскотатарской культуре,

– ответил продюсер.

Действие фильма разворачивается в разных точках Украины: герои едут из Киева в Крым. Фильм продемонстрирует, как вдоль этого пути меняется жизнь людей, их быт и настроения.

Режиссер фильма Нариман Алиев подчеркнул, что это выдуманная история, но в ней есть много сходства с реальностью, которая окружает всех нас. Прототипов у героев нет, это собирательные образы, которые помогают раскрыть идею фильма.

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Какие важные проблемы описывают в фильме

"В Украине сегодня есть множество стереотипов о крымских татарах. Ведь и пропаганда, которая проходила на протяжении существования Советского Союза, до сих пор остается в украинском населении. Прежде всего, я хочу, чтобы на крымских татар посмотрели как на людей, так как это история простой семьи. Мы, прежде всего, люди, у которых есть своя культура, традиции и свой менталитет", – заявил Нариман Алиев.

Актеры, снявшиеся в ленте

Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Также в фильме снялись Виктор Жданов и Дарья Барихашвили.

Как рассказал режиссер, он переживал, что Ахтем Сеитаблаев не согласится, поэтому сначала они предложили ему сыграть второстепенную роль на три съемочных дня. Но актер впоследствии набрался смелости и сам попросился пройти кастинг на главную роль.



Ахтем Сеитаблаев (слева) и Ремзи Билялов (справа)

Продюсером ленты выступил Владимир Яценко, который ранее продюсировал фильм "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана. Производством режиссерской работы Алиева занималась кинокомпания Limelite. Фильм создан с помощью Министерства культуры Украины, а его международными продажами будет заниматься авторитетная компания Wild Bunch.

Отметим, что 70% фильма снято на крымскотатарском языке.

Когда состоится премьера фильма?

Премьера фильма в Украине состоится в 2019 года на одном из крупнейших фестивалей, название которого продюсер пока не называет. В мировом показе премьеру ожидают 22 мая.

Как снимали фильм "Домой": видео

Что известно о Каннском фестивале?​

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч специалистов из различных отраслей приезжают в Канны, чтобы оценить фильмы или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Относительно программы фестиваля, то в течение 10 дней происходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие.