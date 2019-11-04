Украинский фильм "Домой" поборется за номинацию в премии Золотой глобус

Несмотря на то, что украинской премьеры фильма "Домой" еще не было, он уже стал одним из самых нашумевших лент в 2019 году. Ведь, кроме того, что фильм попал в лонглист Оскара, он номинирован в престижной категории премии Золотой глобус.

Ранее стало известно, что украинская лента "Домой" попала в лонглист Оскара-2020, однако это не все сюрпризы для любителей отечественного кинематографа. Как сообщили создатели фильма "Домой" на официальной странице в фейсбуке, кинокартина будет бороться в номинации "Лучший иноязычный фильм" на церемонии награждения Золотой глобус. Новость дополняется...