Украинский фильм "Домой" поборется за номинацию в премии Золотой глобус

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Фильм "Домой"
Фильм "Домой"

Несмотря на то, что украинской премьеры фильма "Домой" еще не было, он уже стал одним из самых нашумевших лент в 2019 году. Ведь, кроме того, что фильм попал в лонглист Оскара, он номинирован в престижной категории премии Золотой глобус.

Ранее стало известно, что украинская лента "Домой" попала в лонглист Оскара-2020, однако это не все сюрпризы для любителей отечественного кинематографа. Как сообщили создатели фильма "Домой" на официальной странице в фейсбуке, кинокартина будет бороться в номинации "Лучший иноязычный фильм" на церемонии награждения Золотой глобус.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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