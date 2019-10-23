Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду в Канаде: подробности

Кинокартина украинского производства "Посторонний", которую создали при поддержке Госкино, отличилась далеко за пределами Украины. На Международном фестивале хорроров фильм Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Из всех кинокартин, которые были представлены на Международном фестивале хорроров, украинский фильм "Посторонний/Stranger" была признан лучшей операторской работой. Об этом сообщается на официальной странице Госкино Украины в фейсбуке.

Читайте также: Будет большое кино, в котором будет Львов: Садовый рассказал о визите Тома Круза

Масштабный кинофестиваль прошел в Онтарио, в Канаде. Он оказался третьим по счету, в котором "Посторонний" принял участие. Мировая премьера фильма состоялась в Южной Корее еще 21 сентября в рамках конкурсной программы Seoul International Film Festival. Позже украинскую ленту презентовали северо-американским поклонникам на фестивале Fargo Fantastic Film Festival, который прошел в США. Украинская премьера фильма "Посторонний" запланирована на 2020 год.

В мистической картине разворачиваются сразу несколько сюжетных линий. В первой – команда синхронного плавания неожиданно исчезает под водой во время выступления в бассейне, а во второй – во время приема хвойно-жемчужной ванны исчезает пациентка санатория, в помещении которого не было окон, а двери были заперты изнутри. За жуткое дело берется инспектор Глуховская, которая за всю карьеру не оставила ни одного нераскрытого дела. Ей придется выяснить, как эти истории связаны между собой, к чему здесь кукла с живым волосами и, самое главное, кто она такая на самом деле.

Над сценарием и режиссурой фильма работал Дмитрий Томашпольский, продюсерскую работу выполняла Елена Демьяненко, а оператором-постановщиком выступил Сергей Смычок. Главные роли в "Постороннем" сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Смотреть украинский тизер фильма "Посторонний": видео