Украинский фильм "Преданная": в сети появился первый трейлер исторической драмы

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"Преданная"
"Преданная" / Facebook / Преданная @viddana.movie

Количество исторических фильмов на счету украинского кинематографа увеличивается. В его список добавилась увлекательная история о необычной семье, которую сняли по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия". Первый трейлер к фильму "Преданная" уже покоряет украинских фанатов.

Первый официальный трейлер к фильму "Преданная" появился на ютуб-канале FILM.UA Group во вторник, 29 октября.

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В ролике отлично передается дух XIX века и история одной необычной семьи. Увлекательная история расскажет о двух девушках, которых воспитал доктор Ангер после пожара в своем доме, в котором умерла его жена. В огне погибли также их слуги, а вот их дочь и дочь домашних рабочих выжили.

Всю жизнь Ангер воспитывал девушек как сестер. Даже через 25 лет девушки до сих пор остаются неразлучными. Их отличает лишь то, что дочь доктора Адель замужем, а дочь умершей прислуги до сих пор помогает сводной сестре в хозяйствовании.

Их идеальная связь терпит поражение, когда они задумаются над тем, кем они сейчас являются друг другу: сестрой и подругой, или, может, служанкой и хозяйкой.

Премьера фильма "Преданная" запланирована на 16 января 2020 года.

Смотреть первый трейлер к фильму "Преданная": видео

Главные роли в картине исполнили Олеся Романова, которая сыграла барышню Адель, а также Марианна Янушевич, которой досталась роль служанки Стефании. Роману Луцкому досталась главная мужская роль, он превратится в мужа Адель. А режиссером фильма выступила Кристина Сиволап. Также в картине снялись победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь, а также известная украинская балерина Екатерина Кухар.

Стоит напомнить, что в марте 2019 года в сети появился первый тизер к фильму "Преданная".

Смотреть тизер к фильму "Преданная": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости Украины Кино
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