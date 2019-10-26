Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев признан лучшим актером на Босфорском кинофестивале

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Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев / Facebook

Украинский фильм Наримана Алиева "Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля, а Ахтем Сеитаблаев, сыгравший в картине главную роль, получил награду за лучшую мужскую роль!

Об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке фильма "Домой". Церемония награждения состоялась 25 октября в Стамбуле.

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Отмечается, что кроме фильма "Домой", за победу в международном конкурсе соревновались еще 8 лент из разных стран.

"Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля! А награду за лучшую мужскую роль получил Ахтем Сеитаблаев. Нариман Алиев лично получил награды,
– говорится в сообщении.

Интересно! Полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на Оскар от Украины, попала в первый лонглист премии Оскар. Известно, что украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где он также был представлен в Международной программе и получил гран-при фестиваля. В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 году в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

Фильм "Домой": смотрите первый трейлер​

Что известно о фильме "Домой"?
Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело назад и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Продюсером фильма стал Владимир Яценко. Производитель  LimeLite.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Ахтем Сейтаблаев Новости LifeStyle LifeStyle Награды
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