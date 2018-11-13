Украинский рэпер Freel выпустил провокационный клип "Шо там у хохлов" о российских фейках

Сингл "Шо там у хохлов" стал уже третьим синглом из будущего альбома "Спалах" украинского рэпера Freel. Это история о российском ученом-филологе, который видит на экране телевизора ужасы, творящиеся в Украине, и отправляется туда спасать русский язык. Но на самом деле видит не то, о чем говорят на телевидении.

Ироническая песня "Шо там у хохлов", по замыслу автора, показывает, что информационная война не менее важна, чем война реальная. Украинский рэпер отметил, что имеет предчувствие, что видео в YouTube могут заблокировать. "Поэтому успейте посмотреть, показать другу и зашерить, пока оно еще есть", – комментирует Freel.

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В видеоклипе можно увидеть, как в бегущей строке под горящим Кремлем перечисляются самые известные фейк-новости российской пропаганды, которые выпускаются с весны 2014 года.

Это видео – скорее современное искусство, определенного рода акционизм, чем клип. Кремль здесь – как символ путинского режима. Это ответ российской пропаганде – в кадре происходит только одно, но важное действие, мечта пусть не всех, но многих украинцев, которые надеются, что этот режим в конце концов самоуничтожится,

– пояснил Freel.

Трек "Шо там у хохлов" уже можно приобрести на цифровых платформах: iTunes, Google Play, Deezer. Релиз музыкального альбома "Вспышка" запланирован на 19 ноября. Одну из песен рэпер посвятил киборгам и боям в Донецком аэропорту.

Freel – "Шо там у хохлов": смотреть видео онлайн