Украинский "Щедрик" восхитительно прозвучал на одной из красивейших площадей мира: видео

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На центральной площади Сан-Марко в Венеции эффектно выполнили "Щедрик": смотрите видео
На центральной площади Сан-Марко в Венеции эффектно выполнили "Щедрик": смотрите видео / Соцсети

На центральной площади итальянской Венеции Сан-Марко состоялся праздничный концерт с участием большого вокального хора Vocal Skyline и Большого вокального оркестра. Не обошли исполнители вниманием и украинскую песню "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича, которая стала символом Рождества для всего западного мира.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница Екатерина Винтоняк на своей странице в Facebook.

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Заметим, что Vocal Skyline это самый многочисленный хор Италии. Его выступления на одной из красивейших площадей мира Сан-Марко проходят аж два дня подряд 29-го и 30 декабря. Таким образом они хотят отметить завершение 2018 года.

К слову, вместе с Vocal Skyline на одной сцене спел и Большой вокальный оркестр (Big Vocal Orchestra). Поэтому, в общем участие в концерте приняли 50 молодых голосов с Vocal Skyline и 250 участников Big Vocal Orchestra.

Особенностью выступлений Vocal Skyline является то, что их пение сопровождаются жестами и движениями, что в итоге создает колоссальный сценический эффект.

Новогоднее выступление Big Vocal Orchestra на площади Сан-Марко: смотрите видео 

 

К слову, недавно в часовне Святого Георгия, где венчались все потомки британской корлевы Елизаветы II, спели англоязычную версию песни "Щедрик".

Теги: Новости Украины Рождество Новогодние праздники Новости культуры LifeStyle
Источник: 24 канал
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