Улыбка, как у ребенка: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии
Украинская певица Тина Кароль сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях очередным артистическим снимком в нежном образе.
Новый коллаж Тина опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото Кароль позирует в платье длины миди молочного цвета от FLOW the Label. На официальном сайте стоимость такого наряда 660 долларов (17 тысяч гривен). Образ артистки завершили золотые босоножки на устойчивых каблуках.
Поклонники звезды в комментариях назвали Тину "лучиком света", красавицей и "эстетикой".
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Источник: LifeStyle 24
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