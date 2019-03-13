Улыбка, как у ребенка: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях очередным артистическим снимком в нежном образе.

Новый коллаж Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Кароль позирует в платье длины миди молочного цвета от FLOW the Label. На официальном сайте стоимость такого наряда 660 долларов (17 тысяч гривен). Образ артистки завершили золотые босоножки на устойчивых каблуках.

Поклонники звезды в комментариях назвали Тину "лучиком света", красавицей и "эстетикой".

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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