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Умер Фред Уиллард – актер "Американского пирога" и "Свадебного переполоха"

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Умер актер Фред Уиллард
Умер актер Фред Уиллард / Фото: Getty Images

Американский актер Фред Уиллард умер 15 мая в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет. Родные знаменитости отмечают, что смерть наступила по естественным причинам, а он был активным и трудолюбивым до последних дней жизни.

Об этом информирует издание The Hollywood Reporter. Смерть Фреда Уилларда в возрасте 86 лет подтвердила его 51-летняя дочь Хоул на личной странице в твиттере

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"Я с тяжелым сердцем делюсь новостью, что минувшим вечером мой отец мирно умер в фантастическом возрасте 86 лет. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили!
Мы будем скучать по нему всегда", – написала Хоул Уиллард 16 мая. Известно, что последние дни своей жизни Фред Уиллард провел в Лос-Анджелесе и умер по естественным причинам.

Фред Уиллард продолжал кинокарьеру несмотря на почтенный возраст. Он умер накануне премьеры очередного комедийного сериала с его участием "Космические войска", выход в свет которого состоится уже 29 мая 2020 года. Актер был четыре раза номинирован на премию Эмми, получил награды American Comedy Award и BSFC Award. Больше всего зрителям Фред Уиллард запомнился комедийными ролями.

Фильмография Фреда Вилларда:

  • "Американский пирог"
  • "Свадебный переполох"
  • "Друзья"
  • "Касл"
  • "Нервы на пределе"
  • "Третий акт"
Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери
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