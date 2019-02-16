Умер актер Бруно Ганц – звезда фильма "Бункер"

Известный швейцарский актер Бруно Ганц умер в ночь с 15 на 16 февраля. На время смерти знаменитости было 78 лет.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, швейцарский актер умер в своем имении в Цюрихе. Пока неизвестна причина смерти Бруно Ганца, однако скорбную новость уже подтвердили представители звезды.

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Ранее сообщалось, что актер боролся с раком кишечника. Поэтому журналисты предполагают, что именно онкоболезнь могла привести к смерти Бруно Ганца.

Умер Бруно Ганц: биография и фильмография талантливого актера

В 78 лет Бруно Ганц мог похвастаться немалыми творческими достижениями. Швейцарский актер был хорошо известен благодаря участию в немецкоязычном театре и кино. В частности, Бруно Ганц сыграл главные роли в кинолентах "Читатель" и "Маньчжурский кандидат". Однако мировую славу актеру принесло искусное перевоплощение в Адольфа Гитлера (фильм "Бункер").

Именно эта кинолента рассказывает о последних днях жизни кровавого диктатора. "Бункер" номинировали на премию Оскар и BBC Four World Cinema Award. В последней – фильм все же оказался в списке победителей.

Я не могу утверждать, что понял Гитлера. Даже очевидцы, которые были с ним в бункере, не смогли как следует описать сущность этого человека... У него не было сочувствия, понимания того, как пострадали жертвы войны,

– рассказывал Бруно Ганц журналистам, передает ВВС.

Актерская карьера харизматичного швейцарца была очень многогранной. Бруно Ганц умел с легкостью показывать кардинально разных персонажей: от вампира в "Носферату – призрак ночи" до ангела в "Небе над Берлином". Кроме этого, актер засветился в фильмах "Лютер", "Неизвестный", "Михаэль Кольхаас", "Провинциалка", "Дети природы", "Наши последние дни" и десятках других. Последней ролью Бруно Ганца было участие в психологическом триллере "Дом, который построил Джек".