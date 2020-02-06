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Умер актер Кирк Дуглас: Кэтрин Зета-Джонс трогательно прокомментировала потерю

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Кирк Дуглас умер: Кэтрин Зета-Джонс прокомментировала потерю / Instagram / @catherinezetajones

Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Произошло это в ночь на 6 февраля. Потерю прокомментировал не только сын актера Майкл Дуглас, но и его жена Кэтрин Зета-Джонс.

На официальной инстаграм-странице она разместила трогательное сообщение, в котором не сдерживала эмоций от потери. Звезда призналась, что любила звездного свекра и будет скучать за ним. К сообщению Кэтрин Зета-Джонс добавила черно-белое фото, сделанное во время совместного выхода с Кирком Дугласом.

Важно: Умер легенда Голливуда Кирк Дуглас: он является отцом известного актера Майкла Дугласа – биография

"Моему любимому Кирку, я буду любить тебя всю свою жизнь. Я уже скучаю по тебе. Спи сладко", – написала актриса.

О смерти 103-летнего Кирка Дугласа рассказал его сын Майкл. В сети он написал о смерти звездного отца и добавил, что актер навсегда останется легендой Голливуда.

Для всего мира он был легендой, актером "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас,
– отметил американский актер.

Майкл Дуглас, который является одним из 4 детей Кирка, отметил, что его отец прожил замечательную жизнь. Дома актер был образцовым семьянином, а на съемочной площадке – талантливым мастером перевоплощений, который оставил после себя десятки фильмов. Кроме этого, Кирк Дуглас был меценатом, который поддерживал благотворительные проекты и выступал за мир.

"Хочу завершить словами, которые я ему сказал во время последнего дня рождения и навсегда останутся правдой. Я очень сильно люблю тебя, папа, и горжусь быть твоим сыном", – подытожил Майкл Дуглас.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд Потери LifeStyle
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