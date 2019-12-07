Умер актер сериала "Друзья" Рон Либман

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Рон Либман / Getty Images

Американский актер умер в возрасте 82 лет в пятницу, 6 декабря. Подробности смерти не разглашаются. В культовом сериале он сыграл отца Рэйчел Грин. За многолетнюю творческую карьеру Рон Либман смог получить премию Тони и Эмми.

О смерти актера стало известно сегодня. Рон Либман работал в киноиндустрии и театральной сцене около 60 лет. У актера осталась 78-летняя жена Джессика Уолтер, которая неоднократно становилась его коллегой по съемочной площадке.

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Представители агентства актера Abrams Artists Agency выразили свои соболезнования на страницах социальных сетей.

Мы с глубокой скорбью делимся новостью о потере Рона Либмана. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре, которая охватила более шести десятилетий,
– высказались менеджеры именитого актера.

Рон Либман начал свою телевизионную карьеру в 1956 году как Джонни в "Край ночи", а затем появился в бродвейских театрах в 60-х годах. Он был награжден Эмми в 1979 году за главную роль бывшего заключенного в драме "Каз", а в 1993 году – премией Тони за свою роль Роя Конна в пьесе "Ангелы в Америке".

Широкому кругу зрителей Рон Либман запомнился ролью Леонарда Грина, отца Рэйчел Грин в ситуационной комедии "Друзья".

Рон Лібман
Рон Либман в сериале "Друзья" / Warner Bros

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Кино
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