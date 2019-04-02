Умер Александр Васильев – звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

487 Читати новину українською
Умер Александр Васильев – актер из Улицы разбитых фонарей
Умер Александр Васильев / www.kp.ru

В Санкт-Петербурге умер известный российский актер Александр Васильев, наиболее известный участием в сериале "Улицы разбитых фонарей". На время смерти ему было 60 лет.

О смерти актера написал российский "Пятый канал". По данным СМИ, Александр Васильев умер 31 марта после продолжительной болезни. Что именно стало причиной смерти звезды, пока не разглашают.

Читайте также: Умер Александр Васильев: фильмография актера

На новость отреагировали представители киностудии "Ленфильм", с которой долгое время сотрудничал Александр Васильев. Коллеги актера признались, что это большая потеря, ведь он был не только был талантливым актером, но и хорошим человеком.

"Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, положительный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа "старого доброго" "Ленфильма", его традиций и обычаев", – рассказали в "Ленфильме".

Церемония прощания с Александром Васильевым состоится в среду, 3 апреля. Похоронят актера на Смоленском кладбище.


Умер актер Александр Васильев / Ленинфильм

Сам Александр Васильев вел довольно скромную жизнь и избегал светских мероприятий. За время своей карьеры он сыграл в фильмах "Особенности национальной охоты", "Блокпост", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Черный ворон", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор" и др.

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
сегодня
33837
Теги: Новости России LifeStyle Потери Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
855
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
168
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3731
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
4927
Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
31 марта 14:08 Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
2487
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук