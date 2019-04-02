Умер Александр Васильев – звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге умер известный российский актер Александр Васильев, наиболее известный участием в сериале "Улицы разбитых фонарей". На время смерти ему было 60 лет.

О смерти актера написал российский "Пятый канал". По данным СМИ, Александр Васильев умер 31 марта после продолжительной болезни. Что именно стало причиной смерти звезды, пока не разглашают.

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На новость отреагировали представители киностудии "Ленфильм", с которой долгое время сотрудничал Александр Васильев. Коллеги актера признались, что это большая потеря, ведь он был не только был талантливым актером, но и хорошим человеком.

"Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, положительный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа "старого доброго" "Ленфильма", его традиций и обычаев", – рассказали в "Ленфильме".

Церемония прощания с Александром Васильевым состоится в среду, 3 апреля. Похоронят актера на Смоленском кладбище.



Умер актер Александр Васильев / Ленинфильм

Сам Александр Васильев вел довольно скромную жизнь и избегал светских мероприятий. За время своей карьеры он сыграл в фильмах "Особенности национальной охоты", "Блокпост", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Черный ворон", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор" и др.