Умер Алексей Булдаков: биография и фильмография актера

Умер советский актер Алексей Булдаков, слава к которому пришла за роль в "Особенностях национальной охоты". На время смерти ему было 68 лет, по предварительной информации причиной смерти стал тромб.

Умер советский актер Алексей Булдаков, наиболее известный по комедийному фильму "Особенности национальной охоты". На время смерти ему было 68 лет. Информацию о потере подтвердили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС. По словам главы фестиваля кино "Амурская осень" Сергея Новожилова, причиной смерти Алексея Булдакова было отрывание тромба.

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Биография Алексея Булдакова

Алексей родился в Алтайском селе Макаровка в многодетной семье: у актера были два брата и две сестры. Отец работал водителем на автобазе, мать была дояркой и занималась домашним хозяйством. С детства все младшие Булдаковых были приучены к тяжелому сельскому труду, умели ухаживать за скотом, работать в саду и на огороде, поддерживать порядок в доме.

Детство у меня было босоногое. Ботиночки покупали только в школу, а так босиком ходили,

– так рассказывал о детстве сам Булдаков.



Алексей Булдаков в молодости

После школы он три года проучился в театральной студии при местном драмтеатре, после чего в 1969 году его зачислили в труппу. Проработал он там недолго, ведь его призвали в армию.

После демобилизации судьба занесла Алексея в Томск, где он работал в местном драмтеатре, но из-за конфликта с руководством там не задержался и вернулся в Павлодар. Разочаровавшись в театральной профессии, Булдаков устроился на тракторный завод, а горечь обиды пытался "заглушить "алкоголем".



Переборов свою гордость, после армии Булдаков все же начал сниматься в кино

В 1982 году Алексей сыграл свою первую роль в военной драме "Сквозь огонь". Во всех лентах Булдаков играл преимущественно второстепенных персонажей – его типаж "простого русского мужика" был довольно востребован в то время. А вот больших денег и славы работа Алексею не приносила.



Алексей Булдаков в ленте "Сквозь огонь"

Фильмография актера

"Особенности национальной охоты"

В 1994 году режиссер Александр Рогожкин написал сценарий для фильма-анекдота "Особенности национальной охоты", которому суждено было стать одной из лучших российских комедий.

Кадры из ленты "Особенности национальной охоты":

Как и большинство героев Булдакова, генерал Иволгин (Михалыч) из "Особенностей национальной охоты" (1995) – тоже выходец из народа. Именно благодаря этой роли актера запомнили и полюбили миллионы зрителей, а его фразы типа "горячие финские парни" и "ну вы, блин, даете!" стали крылатыми.



Алексей Булдаков в ленте " Особенности национальной охоты"

Булдаков также известен как исполнитель шансона: он записал четыре студийных альбома в соавторстве с Владом Забелиным, Анатолием Поперечным, Евгением Бедненко и Дмитрием Здраевским. Первый диск назывался "Особенности национального шансона".