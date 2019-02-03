Умер Децл: последние концерт и минуты жизни российского рэпера

191 Читати новину українською
Кирилл Толмацкий умер (Децл): видео последнего концерта и минут жизни Децла
Стали известны последние минуты жизни Децла / Фото из открытых источников

Перед смертью у российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) начали болеть кисти рук, а затем у музыканта случился приступ. Ему пытались помочь около получаса.

Все это время возле гримерки Децла толпились люди, пишет Telegram-канал Mash. Спасти рэпера не удалось и Децл умер от остановки сердца. Однако это только предварительные данные.

Читайте также: Умер российский рэпер Децл: вероятная причина смерти

Умер исполнитель после концерта в Ижевске. По данным Mash, рэпер выступал на частной вечеринке ко дню рождения местного автодилера Никиты Пантюхина. Сам Пантюхин утверждает, что на вечеринке не было наркотиков, и никакой особой еды Децл не заказывал. Никто также не замечал и странного поведения исполнителя.

Децл перед смертью курил и употреблял алкоголь, пишет издание ФАН со ссылкой на источники.

В сети появилось видео с последнего выступления Децла. На кадрах видно, как рэпер раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен "Вечеринка".

Смотрите видео последнего выступления Децла:

Что известно о Децле?
Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто? Ты" (2000 года) входит в наиболее продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.

Теги: LifeStyle Умер Децл – Кирилл Толмацкий Новости России Потери Концерты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
803
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
224
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 1080
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
294
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 803
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 27249
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук