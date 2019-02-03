Умер Децл: последние концерт и минуты жизни российского рэпера

Перед смертью у российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) начали болеть кисти рук, а затем у музыканта случился приступ. Ему пытались помочь около получаса.

Все это время возле гримерки Децла толпились люди, пишет Telegram-канал Mash. Спасти рэпера не удалось и Децл умер от остановки сердца. Однако это только предварительные данные.

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Умер исполнитель после концерта в Ижевске. По данным Mash, рэпер выступал на частной вечеринке ко дню рождения местного автодилера Никиты Пантюхина. Сам Пантюхин утверждает, что на вечеринке не было наркотиков, и никакой особой еды Децл не заказывал. Никто также не замечал и странного поведения исполнителя.

Децл перед смертью курил и употреблял алкоголь, пишет издание ФАН со ссылкой на источники.

В сети появилось видео с последнего выступления Децла. На кадрах видно, как рэпер раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен "Вечеринка".

Смотрите видео последнего выступления Децла:

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто? Ты" (2000 года) входит в наиболее продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.