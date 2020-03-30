Умер Джон Каллахан – актер сериалов "Санта-Барбара" и "Отчаянные домохозяйки"
Актер Джон Каллахан, который сыграл в сериалах "Санта-Барбара", "Отчаянные домохозяйки", "Все мои дети" умер в 66-летнем возрасте. Смерть наступила в результате сердечного приступа.
О смерти Джона Каллахан сообщила его бывшая жена Ева Лару и его представитель. Смерть наступила ночью, 28 марта.
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Ева Лару опубликовала трогательное сообщение с общими фотографиями.
Представитель Джона Каллахан отметил, что у актера случился инсульт, когда он находился в своем доме в Палм-Дезерт в штате Калифорния. Звезду доставили в медицинский центр, где за его состоянием следили врачи. Рядом с ним находились дочь Кайя и бывшая жена Ева.
Мы очень расстроены и растеряны из-за потери Джона. Он был моим другом и замечательным отцом для Кайи. Его отсутствие оставит большую дыру в наших сердцах навсегда,
– написала Ева.
Что известно о Джоне Каллахане?
Джон Каллахан родился в Бруклине в 1953 году. В 1982 году он получил свою заветную первую роль в телешоу. Это был небольшой эпизод в фильме "Семь невест для семи братьев". Впоследствии он сыграл несколько незначительных ролей, но настоящая популярность пришла к нему после того, как он появился в популярном сериале "Все мои дети".
С 1989 по 1992 год Джон Каллахан играл роль Крейга Ханта в известном сериале "Санта-Барбара". В сериале "Отчаянные домохозяйки" актер играл роль Стэна в первых эпизодах второго сезона.
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