Умер Джон Синглтон, режиссер "Двойного форсажа"

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Джон Синглтон
Джон Синглтон / Фото из открытых источников

Американский кинорежиссер, дважды номинирован на "Оскар" за фильм "Ребята по соседству", Джон Дэниэл Синглтон умер в Лос-Анджелесе на 52-м году жизни.

По данным издания TMZ постановщик ушел из жизни спокойно, в окружении родных и близких. 17 апреля он перенес инсульт и впал в кому. В последние дни Синглтон находился в клинике.

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Отмечается, что по возвращении из Коста-Рики режиссер пожаловался на проблемы с ногами и лег в больницу, где и произошел инсульт.

Синглтон снял девять фильмов. Его дебютная работа – "Ребята по соседству" – получила две номинации на "Оскар" в 1992 году, в том числе за лучшую режиссуру. Он стал самым молодым номинантом в своей категории, а также первым афроамериканцем в ней же.

Кроме "Ребят" и "Двойного форсажа", Синглтон трудился над такими лентами, как "Высшее образование", "Шафт", "Малыш", "Кровь за кровь" и другие.

Также он был режиссером известного клипа Майкла Джексона на песню Remember the Time в котором снялись известный американский актер Эдди Мерфи и баскетболист Мэджик Джонсон.

Джон Синглтон родился 6 января 1968 в Лос-Анджелесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar night 1992. Boyz N The Hood. Two nominations. Best Director and Best Original Screenplay. Couldn't resist posting this. At 24 I was still representing notice the African print bow tie. My younger self was too serious though .... I didn't want to get too hyped up and make Boyz n the Hood the only thing I ever did ...lots more movies to make I keep telling myself....the next day after the Oscar gala we had the first day of rehearsals on Poetic Justice and when I walked into the room Janet, Pac, Regina, Joe and the whole cast gave me an applause. That was magic. The following y we we was back at the Oscars with Janet getting a Best Song nomination for AGAIN. Great memories.

Допис, поширений JOHN SINGLETON (@johnsingleton)

 

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Теги: Потери Кино Новости США Голливуд LifeStyle
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