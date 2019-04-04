Умер Георгий Данелия: биография и фильмография знаменитого режиссера

В России умер известный советский и российский режиссер Георгий Данелия, создавший популярные фильмы " Кин-дза-дза!" и "Джентельмены удачи". На момент смерти художнику было 88 лет. Читайте биографию и фильмографию известного режиссера.

Георгий Данелия-советский кинорежиссер, грузин, снявший фильмы "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Паспорт", "Кин-Дза-Дза", которые стали классикой советского кино.

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Биография кинорежиссера

Почти во всех своих фильмах Данелия участвовал и как сценарист и актер эпизодических ролей. Также Георгий Николаевич в соавторстве написал сценарий к комедии "Джентльмены удачи". Режиссер пробовал себя в роли публициста и выдавал автобиографические книги.



Георгий Данелия в молодости

Когда сыну исполнился год, родители переехали в Москву. Здесь отец вскоре был назначен бригадиром, а затем и главным инженером столичного Метростроя, а мама поднялась в карьерной иерархии до режиссера-постановщика и получила Сталинскую премию 1-й степени.

Режиссерские курсы Георгий Данелия окончил в 1959 году. Курсовой работой Данелии стала короткометражка "Васисуалий Лоханкин", а дипломной – лента "Тоже люди". Уже по этим двум фильмам было понятно, что у молодого режиссера Данелии большое будущее.

Фильмография кинорежиссера

Первые же ленты заставили уважать молодого режиссера. Картину "Сережа", получившую несколько престижных наград, Данелия снимал совместно с Игорем Таланкиным. В этой работе ощущались свежее дыхание и новаторский подход. А в 1964 году на экраны вышла картина Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

Кадры из фильма "Я иду, шагаю по Москве":

Молодой режиссер проснулся знаменитым. Эта лента, которая вышла во время хрущевской оттепели, становится культурным событием и открытием года. В следующем году на экраны страны вышел фильм "Тридцать три". Кинолента, в которой Георгий Данелия собрал знаменитых грузинских актеров Вахтанга Кикабидзе, Серго Закариадзе, а также Евгения Леонова и Анастасию Вертинскую, также тепло была принята зрителями и кинокритиками. Также впервые режиссер пригласил на съемочную площадку собственную сестру, известную актрису Софико Чиаурели. Этой работой Данелия сразу же завоевал себе нишу нового мастера советской комедии.

Кроме меткой и злободневной сатиры Георгий Николаевич сумел продемонстрировать умение гротескно и в то же время тонко и лирично раскрыть действительность. Особо нужно отметить талант режиссера к созданию слаженного ансамбля из отличных актеров, принадлежащих к разным школам и поколениям.

После выхода "Тридцать три" было решено использовать юмористический талант режиссера в сатирическом киножурнале "Фитиль", для которого Георгий Николаевич снял миниатюры.

Кадры из фильма "Тридцать три":

Личная жизнь

В жизни режиссера было три официальных жены, одна гражданская жена и двое детей от разных браков. У режиссера уже есть взрослые внуки. Впервые Данелия женился в 1951 году. Женой режиссера стала Ирина Гинзбург – дочь тогдашнего министра строительства. Это был яркий, но короткий роман. Вместе Ирина и Гия прожили всего год. Но в этом браке родилась дочь Светлана, которая стала юристом.



Первая жена Данелии и дочь Светлана

Книги Георгия Данелии

В 2000-х Георгий Данелия написал несколько биографических книг: "Безбилетный пассажир", "Чито-Грито", "Джентльмены удачи и другие киносценарии" и "Не горюй!". В 2014-м году в свет вышла еще одна книга режиссера под названием "Кот ушел, а улыбка осталась".

Что говорил об Украине

В последние годы Георгий Данелия редко давал интервью, но и в этих редких случаях не скрывал своего неодобрения относительно действий России в Украине. Впрочем, резкого осуждения тоже не высказывал, предпочитая доживать свой век в покое.

Я постоянно слушаю русские, грузинские, украинские и английские телепрограммы. Слушаю, и ни черта не понимаю! Вроде бы все говорят правду, но ничего не сходится. У меня нет позиции в сегодняшнем конфликте. Я искренне не понимаю, что происходит. Но я слишком люблю Украину, чтобы оставаться в стороне,

– заявлял кинорежиссер.

Также он говорил, что в украинском обществе появилось отторжение ко всему русскому. Но это неправильно. Так в свое время было и в грузинском обществе, когда в 2008 году началась война с Россией. И это тоже было неправильно.