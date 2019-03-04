Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy

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Кит Флинт умер - биография и фото в молодости солиста Prodigy
Умер Кит Флинт / rockcult.ru

Английский певец и танцор Кит Флинт умер в Великобритании на выходных на 50 году жизни. Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Эссексе – в графстве на востоке Англии. Что известно о вокалисте группы The Prodigy – читайте далее.

Смерть Кита Флинта наступила в его доме, где его нашли мертвым. Известно, что вокалист совершил самоубийство. LifeStyle 24 вспоминает, чем больше всего запомнился фанатам выдающийся вокалист.

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Биография вокалиста группы The Prodigy

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В середине 1970-х годов вместе с родителями переехал в Спригфилд в графство Эссекс.

В конце 80-х годов Флинт встретил Лиама Хаулетта в клубе в городе Брейнтри. После прослушивания кассеты с миксами Лиама, Кит был в восторге. Он начал настаивать, чтобы Лиам крутил свою музыку со сцены, а он вместе со своим другом Лироем Торнхиллом будут на сцене танцевать.

Роль Флинта в группе The Prodigy ограничивалась танцами, однако в 1996 году он спел в песне Firestarter. Видеоклип к песне был снят в стиле панк. Это получило продолжение в песне Breathe, где Флинт был главным вокалистом. В 1997 году, когда вышел новый альбом группы под названием The Fat of the Land голос Флинта звучал в треках Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire и Firestarter. В 2002 году его вокал был основным в сингле Baby's got a Temper.

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В альбоме Invaders Must Die голос Флинта звучал во многих треках, среди которых наиболее известны фанатам Take Me to the Hospital, Omen, World's On Fire, Run with the Wolves и Colours.

The Prodigy Omen – смотрите известный клип группы:

Относительно личной жизни, известно то, что Флинт встречался с несколькими известными девушками, среди которых певица Джентина и телеведущая Гейл Портер. Флинт стал узнаваемым благодаря своими татуировками, пирсингу, причудливой одежде и экстравагантным прическам. Флинт был пылким мотогонщиком. Он владел мотогоночной командой Team Traction Control, которая участвовала в британском чемпионате.

Кіт Флінт
Кит Флинт

Кит Флинт в молодости: фото

Кіт Флінт у молодості
Кит Флинт в молодости (слева)

Кіт Флінт – вокаліст відомого гурту
Кит Флинт – вокалист известной группы

Кіт Флінт (зліва)
Кит Флинт (слева)

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Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Потери Умер Кит Флинт – The Prodigy
Источник: LifeStyle 24
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