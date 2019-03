Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy

Английский певец и танцор Кит Флинт умер в Великобритании на выходных на 50 году жизни. Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Эссексе – в графстве на востоке Англии. Что известно о вокалисте группы The Prodigy – читайте далее.

Смерть Кита Флинта наступила в его доме, где его нашли мертвым. Известно, что вокалист совершил самоубийство. LifeStyle 24 вспоминает, чем больше всего запомнился фанатам выдающийся вокалист.

Биография вокалиста группы The Prodigy

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В середине 1970-х годов вместе с родителями переехал в Спригфилд в графство Эссекс.

В конце 80-х годов Флинт встретил Лиама Хаулетта в клубе в городе Брейнтри. После прослушивания кассеты с миксами Лиама, Кит был в восторге. Он начал настаивать, чтобы Лиам крутил свою музыку со сцены, а он вместе со своим другом Лироем Торнхиллом будут на сцене танцевать.

Роль Флинта в группе The Prodigy ограничивалась танцами, однако в 1996 году он спел в песне Firestarter. Видеоклип к песне был снят в стиле панк. Это получило продолжение в песне Breathe, где Флинт был главным вокалистом. В 1997 году, когда вышел новый альбом группы под названием The Fat of the Land голос Флинта звучал в треках Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire и Firestarter. В 2002 году его вокал был основным в сингле Baby's got a Temper.

В альбоме Invaders Must Die голос Флинта звучал во многих треках, среди которых наиболее известны фанатам Take Me to the Hospital, Omen, World's On Fire, Run with the Wolves и Colours.

Относительно личной жизни, известно то, что Флинт встречался с несколькими известными девушками, среди которых певица Джентина и телеведущая Гейл Портер. Флинт стал узнаваемым благодаря своими татуировками, пирсингу, причудливой одежде и экстравагантным прическам. Флинт был пылким мотогонщиком. Он владел мотогоночной командой Team Traction Control, которая участвовала в британском чемпионате.



