Знаменитый американский актер, известный своей ролью Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", ушел из жизни утром, 4 марта. Люк Перри скончался в результате инсульта, который он перенес несколько дней назад.

О смерти американского актера Люка Перри сообщил ряд мировых СМИ, в частности британское издание BBC. По словам публициста актера, Перри умер в окружении своей семьи и друзей на 53-м году жизни.

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Дети Перри, его невеста Венди Мэдисон Бауэр, экс-супруга Минни Шарп, мать и ближайшие родственники были с ним в момент, когда Люк скончался.

Семья ценит всю поддержку и молитвы, которые были слали для Люка со всего мира, и с уважением просят о неприкосновенности частной жизни в это время большого траура,

– заявил публицист актера Робинсон.



Умер Люк Перри – легендарный актер из "Беверли-Хиллз, 90210"

В среду, 27 февраля, Люка Перри госпитализировали с инсультом в местную больницу, где раньше он снимался в сценах для сериала "Ривердейл" (2017-2019). По иронии судьбы инсульт у знаменитости случился в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

На данный момент семья актера больше не предоставила дополнительную информацию о смерти Люка Перри.

Что известно о Люке Перри?

Киноактер еще в юности отправился в Лос-Анджелес искать свой путь в кинематографе. С тех пор он снялся во многих фильмах и сериалах, в частности, наибольшую славу получил в культовой ленте "Беверли-Хиллз, 90210", где принял участие в съемках 199 эпизодов. Также его помнят по ролям в картинах "Красотки в Кливленде", "Ривердейл" и других. У актера осталось двое детей – сын Джек и дочь Софи.