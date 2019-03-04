Умер Люк Перри: биография и лучшие фильмы актера

Кой Лютер "Люк" Перри III – американский актер, получивший наибольшую известность благодаря исполнению роли Дилана Маккея, одного из главных персонажей культового телесериала "Беверли-Хиллз, 90210". Ранее был госпитализирован с инсультом, от осложнений он впал в кому. Известный актер умер 4 марта 2019 года. О фактах из биографии и лучших фильмах, читайте в статье.

Люк Перри родился 11 октября 1965 года в городе Мэнсфилд, штат Огайо. Мать мальчика, Энн Беннет, была домохозяйкой, тогда как отец, Кой Лютер Перри Младший, работал на сталелитейном заводе. В детстве Люк посещал местную среднюю школу Frederick town High School. Сразу после ее окончания симпатичный и харизматичный парень принял решение направить все усилия на создание актерской карьеры.

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С этой целью Перри переехал в Нью-Йорк, где начал принимать активное участие в различных кастингах. Позже актер признался, что прежде, чем получить первую роль, он прошел 215 прослушиваний. Но все попытки были этого достойны. Люк был утвержден на роль в таких проектах, как:

драматический телесериал "Другой мир"

многосерийная драма "Бесконечная любовь"

Тернистый голливудский путь

Самый громкий успех пришел к парню в 1990 году. Именно тогда начались съемки молодежного телесериала "Беверли-Хиллз, 90210". Сюжет фильма должен был рассказывать историю близнецов Брэндона и Бренди, которые оказались в центре мира золотой молодежи Лос-Анджелеса.



Роль Перри в сериале "Беверли Хиллз" несомненно была судьбоносной

Одним из наиболее удачных приемов, осуществленных сценаристами проекта, стало создание харизматического и крутого антигероя, персонажа, который бы привлек к себе внимание аудитории и поддерживать интерес в течение нескольких сезонов.

Люка Перри утвердили среди многих других претендентов на эту роль. И даже после утверждения трудности актера не закончились. Многие руководители телеканала FOX были против назначения Перри.

Они даже отказывались платить актеру гонорар. Вопрос решился только после вмешательства продюсера ленты Аарона Спеллинга. Он видел в Люке необходимую харизму и дух бунтарства. Именно его слово в конце концов стало решающим.

Успех Перри из сезона в сезон

Актер получил работу в проекте. Вскоре после выхода телесериала на экраны Люк Перри превратился в международного кумира миллионов подростков. Его участие в телесериале продолжалось до шестого сезона, после Люк признал, что роль исчерпала себя и покинул проект. Актер возвращался лишь на несколько серий в 9 и 10 сезонах.

Среди других работ актера можно отметить:

роль в полнометражной ленте "Баффи – истребительница вампиров"

главная роль в криминальной драме Джона МакНотона "Нормальная жизнь",

роль в фантастическом триллере Армана Мастрояни "Вторжение",

эпизодическая роль в триллере Люка Бессона "Пятый элемент".

Однако, вернется ли культовый сериал – пока неизвестно. Ведь Люк Перри так и не вышел из комы и умер. Ранее, коллега Люка Шеннен Доэрти выразила ему слова о своей поддержке в борьбе с болезнью. Ведь она и сама поборола рак.

Что известно о болезни Люка Перри?​Утром среды, 27 февраля 2019 года, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и увезли Перри в ближайшую больницу. У звезды случился инсульт. Несколько дней спустя, медики сообщили, что Люк Перри впал в кому. По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер.