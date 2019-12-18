Биография Мопса дяди Пса: из-за чего блогер 27 лет провел за решеткой

Украинский популярный видеоблоггер Сергей Новик, которого все знают по псевдониму Мопс дядя Пес, умер 17 декабря. Причина смерти – двусторонняя пневмония. На протяжении жизни Новик увлекался наркотиками и алкоголем, поэтому эти факторы также повлияли на состояние его здоровья.

Получил популярность в сети среди пользователей Мопс дядя Пес довольно нестандартным способом. Вероятно, людей интересовала его прежняя жизнь, ведь 27 лет Новик провел за решеткой. Что известно о нем и почему он отбывал наказание, более четверти века – читайте далее.

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Биография Мопса дяди Пса

Сергей Новиков родился 9 июня 1973 года в городе Белая Церковь. Учился в школе № 10. В 8 лет он выделился среди своих одноклассников аморальным поведением. На школьной экскурсии на коровью ферму, он вместо бутылочки с молоком для теленка, подсовывал ему свой половой орган.

В подростковом возрасте Мопс проиграл большую сумму денег в карты. Для того, чтобы вернуть долг, он оглушил незнакомую женщину и попросил, чтобы та сказала, где спрятана банка с золотом. Женщина молчала, после чего он вставил в ее задний проход паяльник. После этого испуганная женщина все рассказала.

Милиция сразу нашла парня, но арестовать его не смогла, ведь на тот момент ему было всего 13 лет. Через 4 месяца, когда ему исполнилось 14 лет, его задержали. В результате ему вынесли приговор – 4 года колонии.



Мопс дядя Пес

После того, как Новик вышел из тюрьмы, мать заставила его пойти в армию. Парень не хотел 2 года проводить вдали от дома, поэтому придумал план, как избавиться от гражданского долга. На медкомиссии врачи без проверки поставили ему в медицинской карте отметку, что он здоров. Последним его шансом был кабинет психиатра. Врач тоже отметил, что Новик здоров, поэтому после выхода из кабинета врача, он начал гадить сразу под дверью.

На это зрелище сбежались сотрудники военкомата, его скрутили и отвезли в психиатрическую больницу. За такую выходку он получил шанс на свободу. Но отдыхал на свободе парень недолго, уже через месяц он получил очередной тюремный срок. За разбой его приговорили на 5 лет и 6 месяцев.

Третий срок на 7 лет получил за прострел колена потерпевшему. Четвертый срок на 4 года получил за грабеж. Пятый срок на 1 год получил опять же за кражу. Последний раз потребовал чужого Сергей Новик в 2011 году, посадили его на 5 лет, отпустив в 2016 году.