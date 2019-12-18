Умер популярный блогер Мопс дядя Пес: что известно о бывшем зеке

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Умер Мопс дядя Пес / riafan

17 декабря умер популярный видеоблоггер, бывший узник Сергей Новик, который в сети был известен под псевдонимом Мопс дядя Пес. Новику было 46 лет.

Причина смерти – двусторонняя пневмония. Родился блогер в 1973 году в городе Белая Церковь, последние годы жил в Бердичеве. Большую половину своей жизни, а именно 27 лет, он провел за решеткой. Известно, что он страдал от наркотической героиновой зависимости.

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Популярность в сети получил после того, как со своим другом Андреем Щадило на собственном YouTube-канале начал выполнял различные задания от зрителей. В рамках заданий Щадило даже бил Мопса за деньги. Впервые видео с Мопсом появилось в 2014 году, когда он вместе с сокамерником записал видео под названием "Мопс не гребень". Ролик в сети разлетелся на цитаты.

В 2016 году Щадило и Новика освободили из-под стражи, после чего они начали активно снимать стримы. В 2017 году Сергей Новик стал участником популярного шоу "Суперинтуиция" на Новом канале, ведущим которого был Сергей Притула.

Помер Мопс дядя Пес
Умер Мопс дядя Пес

На YouTube-канал бывшего узника подписано 454 тысячи человек, каждое новое видео набирало тысячи просмотров, некоторые из них достигали миллиона. Общее количество просмотров видеоблогера превысило 95 миллионов.

Последнее видео Мопса дядя Пса вышло на его канале 16 декабря 2019 года. Коллега Новика, который помогал ему проводить стримы, Андрей Щадило приехал к нему в гости. На видео заметно, что физическое состояние блогера слишком плохое: его лицо было покрыто морщинами и разговаривать мужчине было трудно. Щадило в беседе упрекнул друга, что он слишком увлекается алкоголем и наркотиками.

Последнее видео Мопса дяди Пса: смотрите онлайн

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости Украины LifeStyle
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