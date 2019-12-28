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Умер один из актеров культового сериала "Игра престолов" Эндрю Данбар

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Эндрю Данбар / Instagram / @anddunbar

В канун Рождества в возрасте 31 года ушел из жизни актер Эндрю Данбар, сыгравший в "Игре престолов" дублера актера Альфи Аллена, выступившего в роли Теона Грейджоя в телесериале. Трагическая смерть постигла актера в доме в ирландском городе Белфаст. Причины и обстоятельства смерти не сообщают.

Молодому актеру Эндрю Данбару пророчили успешное будущее. Он только начинал свою творческую карьеру, сыграв второстепенную роль в культовом сериале "Игра престолов". Внезапная смерть наступила накануне Рождества.

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Эндрю Данбар известен ролью в британском телесериале ВВС "По долгу службы", который вышел на широкие экраны в 2012 году и стал самым успешным драматическим сериалом ВВС за десятилетие.

В культовом сериале "Игра престолов" Данбар сыграл одного из Старков и двойника Теона Грейджоя.

Больше всего его запомнят за его добрую душу и как возвышенную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе,
– выразил соболезнования коллега актера Эндрю Макклей.

Ендрю данбар
Актор Эндрю Данбар / Фото из открытых источников

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Игра престолов Новости LifeStyle Кино Потери
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