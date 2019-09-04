Умер Питер Линдберг: самые известные работы культового фотографа с первыми звездами мира

Мир моды охватила скорбная новость – 4 августа родственники немецкого фотографа Питера Линдберга сообщили о его смерти на 75 году жизни. Причину смерти они не сообщают.

Фотографу СМИ часто приписывают "феномен супермоделей 1990-х годов", поскольку именно он смог показать и популяризировать красоту таких моделей, как Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и многих других. Начиная с 1970-х годов, когда он впервые взял в руки фотоаппарат, его работы стали одними из самых известных в фэшн-индустрии. Мужчина имел собственную философию и не боялся показывать героев съемок такими, как они есть – с несовершенствами, морщинами, лишними килограммами или чрезмерными эмоциями. Для Питера всегда было важным подчеркнуть индивидуальность человека, который позировал в объективе его фотокамеры.

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Умер Питер Линдберг

За свою жизнь он создал не один десяток проектов с такими гуру моды, как Карл Лагерфельд, который в начале 2019-го тоже отошел в вечность, Дэрил Ханна, Джорджо Армани и другими. Его работы размещали лучшие глянцы мира: Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и другие, а черно-белые фотографии имеют характерную узнаваемость своего художника. Трудно сказать, с кем покойному Линдбергу не приходилось работать, ведь первые звезды Голливуда, музыки, фэшн-индустрии и в целом культуры имели снимки у любимого фотографа.

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Молодой Питер Линдберг с моделями​ 90-х



Питер Линдберг с моделями, которые были особенно популярны в 90-х

Свои работы Питер Линдберг часто размещал на своей странице в инстаграмме, однако сеть изобилует сотнями других фото, которые навсегда останутся в мировой истории. Одной из самых известных фотографий до сих пор остается работа для американского Vogue на заказ редактора Анны Винтур. На фото супермодели одеты в белые рубашки с мужского плеча на морском пляже. Что касается других фото – предлагаем посмотреть часть кадров, которые, по мнению редакции LifeStyle 24, имеют место в модном наследствие.



Все фото: Питер Линдберг