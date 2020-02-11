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25-летний актер Рафаэль Коулмэн неожиданно умер: причина смерти

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Умер Рафаэль Коулмэн / Коллаж: LifeStyle 24

Известный британский актер Рафаэль Коулмэн неожиданно умер. Звезда фильма "Моя ужасная няня" ушел из жизни в 25-летнем возрасте.

О том, что 25-летний Рафаэль Коулмэн ушел из жизни, сообщает иностранное издание Deadline со ссылкой на личную страницу матери умершего актера. Известно, что кроме актерства, британец был также активистом, который пытался бороться с климатическими изменениями.

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Лиз Дженсен, мама звезды фильма "Моя ужасная няня", написала на своей странице в твиттере, что ее сын умер, делая то, что любил, и работая на благое дело.

Его семья не может гордиться еще больше. Давайте почтим все, чего он достиг за свою короткую жизнь, и будем беречь его наследие,
– написала Лиз Дженсен.

В источнике отмечается, что актер Рафаэль Коулмэн умер 7 февраля после пробежки, во время которой ему стало плохо. Медики изо всех сил пытались спасти знаменитость, однако, увы, попытки оказались тщетными. Врачи не могут найти причину смерти, ведь никаких проблем со здоровьем у молодого актера не было.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Потери
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