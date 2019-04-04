Умер режиссер Георгий Данелия – известна причина смерти создателя фильма "Джентельмены удачи"

В России скончался известный советский и российский режиссер Георгий Данелия, который создал популярные фильмы "Кин-дза-дза!" и "Джентельмены удачи". На время смерти художнику было 88 лет.

Как сообщают "РИА Новости", информацию о смерти режиссера подтвердила его жена Галина Юркова-Данелия. Георгий Данелия умер в одном из российских госпиталей, куда попал еще 24 февраля 2019 года.

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По словам вдовы, в больницу режиссер попал с воспалением легких. Из-за тяжелого состояния 88-летнего Георгия Данелия ввели в состояние искусственной комы. Таким образом медики пытались стабилизировать дыхание режиссера. На днях Галина Юркова-Данелия призналась, что ее муж чувствует себя значительно лучше, но врачи не спешат его выписывать домой и продолжают следить за состоянием здоровья.

Он еще в больнице, трубку у него уже убрали, поэтому дышит самостоятельно. Уже хорошо, но выписывать его еще не собираются,

– рассказывала жена Георгия Данелии.

В комментарии журналистам ТАСС Галина Юркова-Данелия призналась, что режиссер умер 4 апреля от остановки сердца. Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с известным режиссером Георгием Данелией.

"Георгий Николаевич Данелия только что умер от остановки сердца. Врачи боролись за его жизнь", – заявила она.



Георгий Данелия с женой / 24см

Режиссер Георгий Данелия родился в Тифлисе. Однако семья советского режиссера сменила место жительства на Москву, поэтому мужчина рос в российской столице. После окончания Московского архитектурного института в 1956 году Георгий Данелия прошел режиссерские курсы у Михаила Калатозова. Именно они повлияли на выбор профессии мужчины: он отложил на полку свой диплом архитектора и начал работать режиссером-постановщиком "Мосфильма". В 1960 году на экраны вышла первая работа Георгия Данелии – семейная драма "Сергей".

Наибольшую известность режиссер получил благодаря кинолентам "Кин-дза-дза!", "Мимино", "Джентльмены удачи", "Я шагаю по Москве". Георгий Данелия получил немало премий и престижных наград в России, в частности, орден "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, премии "Ника", "Кинотавр", "Золотой орел".