Умерла Линн Шелтон – режиссер сериала "Утреннее шоу"

В Голливуде приходят в себя после внезапной новости о смерти режиссера Линн Шелтон. Представительница киноиндустрии умерла в 54 года. Среди самых известных ее работ сериалы "И повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу".

Первыми о смерти Линн Шелтон написали журналисты The Hollywood Reporter. По их данным, 54-летняя режиссер умерла в пятницу, 15 мая, после внезапной госпитализации. Причиной стала "неизвестная болезнь крови".

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Линн умерла вчера ночью. Ее госпитализировали утром, она болела всю неделю. Заболевание неизвестное, но это не COVID-19. Врачам не удалось спасти ее. Они старались изо всех сил,

– написал ее возлюбленный Марк Мерон.

Когда состоится прощание со знаменитой представительницей Голливуда, пока не сообщается. В то же время немало коллег Линн Шеотон не сдерживают отчаяния от новостей о ее смерти.

Умерла Линн Шелтон: что о ней известно

Линн Шелтон родилась в американском штате Огайо, однако все детство провела в Сиэтле. Еще с подросткового возраста она хотела совместить жизнь с Голливудом, поэтому успела поработать актрисой, монтажером, сценаристом и даже продюсером. Наибольшую боязнь у Линн Шелтон сперва вызвала режиссерская работа, поэтому только в 30 лет она взялась экранизировать сюжет киноленты "Мы идем назад". Премьера фильма состоялась в 2006 году.

После этого Линн Шелтон успешно сняла десятки фильмов и сериалов. К ее работам относятся:

"Мы идем назад" (2006)

"Что смешного" (2008)

"Мой легкий блеск" (2008)

"И смех, и грех" (2009)

"Сестра твоей сестры" (2011)

"Крошка" (2014)

"Утреннее шоу" (2020)

"И повсюду тлеют пожары" (2020)

Что касается личной жизни, Линн Шелтон строила семейную жизнь с актером Кевином Силом. И после развода режиссер воспитывала их общую дочь Милу. Перед смертью у Линн Шелтон был роман с Марком Мероном, который и доставил ее в клинику в Лос-Анджелесе, где она умерла.

Реакция Голливуда

В последние годы Линн Шелтон активно сотрудничала с актрисой Риз Уизерспун. Именно она сыграла одну из главных ролей в сериале "Утреннее шоу". Потому Риз Уизерспун не могла обойти вниманием потерю.

"Я разбита новостью о смерти Линн Шелтон. Такая яркая, талантливая и душевная режиссер больше не с нами... Линн разделила с нами так много своего времени. Я чувствую себя счастливой, что успела поработать с ней над проектами "И повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу", – написала Риз Уизерспун в сети.

Режиссер Джеймс Ганн написал в твиттере: "Покойся с миром, Линн Шелтон. Особенно талантливый и действительно приятный человек. Это ужасно и так, так грустно".

Актриса Оливия Уайлд тоже присоединилась к виртуальному прощанию с Линн Шелтон. Она написала: "Линн Шелтон была сильной. Такой хорошей, умной и смелой. И действительно доброй. Мое сердце с ее семьей и друзьями".

Lynn Shelton was a force. So good, so smart, and so brave. And really kind. Sending my heart to her family and friends. — olivia wilde (@oliviawilde) May 16, 2020

Бриа Грант также не сдерживала отчаяния, отметив, что именно Линн Шелтон помогла ей поверить в то, что она может стать актрисой.