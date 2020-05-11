Умерла певица Бетти Райт – обладательница Грэмми и звезда соул

Американская певица Бетти Райт умер 10 мая в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Среди достижений звезды – премия Грэмми и золотая пластинка, которую она получила первой из женщин в музыкальной индустрии.

О смерти Бетти Райт информирует CNN. Ее близкие подтвердили информацию в прессе, опубликовав прощальные сообщения на личных страницах в твиттере. Как сообщается, певица умерла от рака.

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Племянница Бетти Райт призналась, что она ушла из жизни утром 10 мая в собственном доме в Майами. Она также подчеркнула, что ее смерть была внезапной и теперь девушка будет чувствовать вину за то, что так и не посетила тетю накануне: "Моя тетя была легендой... Она помогла мне получить первый оплачиваемый опыт в музыке. Я не успела увидеть ее на прошлой неделе, и это будет преследовать меня".

Следует отметить, что на прошлой неделе вокалистка Чака Хан публично попросила помолиться за звездную коллегу. Судя по всему состояние Бетти Райт начало ухудшаться еще тогда.

My auntie was a legend.... she helped me get my first paychecks singing background..... and I didn’t make it to see you this past week and that’s going to haunt me .... R.I.P. Betty Wright pic.twitter.com/62fCg5crYh — #BELLA (@iBellaNIEMA) May 10, 2020

Бетти Райт начала петь с раннего детства, а свой дебютный сольный альбом My First Time Around выпустила в возрасте 15 лет. В 1974 году звезда получила Грэмми за песню Where Is The Love. Она создала собственный лейбл в 1985 году после спада в карьере. За три года Бетти Райт вернула расположение публики и записала золотой альбом Mother Wit.