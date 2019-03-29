Умерла Аньес Варда: биография и фильмография режиссера

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Умерла Аньес Варда - биография и фильмы знаменитого режиссера
Умерла Аньес Варда: биография и фильмография режиссера / GETTY IMAGES

Всемирно известная режиссер, сценаристка и продюсер Аньес Варда умерла 29 марта. Причиной смерти стал рак молочной железы

Режиссера часто связывали с французской "новой волной" и феминистическим движением. В 2015 году Аньес Варда получила Почетную "Золотую пальмовую ветвь" 68-го Каннского кинофестиваля, и стала первой женщиной, получившей эту награду.

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Биография Аньес Варды

Аньес Варда родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе. Сначала Варда развивалась, как фотограф и довольно успешно.

Довольно быстро создав себе репутацию первоклассного фотографа, Варда стала официальным фотографом Театрального фестиваля в Авиньоне и Национального народного театра, а затем продолжила карьеру как фотожурналист.

Аньєс Варда на кінофестивалі у Маракеші
Аньес Варда на кинофестивале в Марракеше

Работала фотографом для модных журналов и рекламы на Кубе, в Китае и Испании. Ее первая персональная выставка состоялась в 1954 году.

Фильмография режиссера

Фильм "Одна поет, другая нет" рассказывает историю жизни двух молодых женщин, которых свела судьба в 1962 году, а через 14 лет они встретились снова, вспоминая прожитые годы. Фильм "Счастье" стал одним из самых известных в творчестве Варды.

Трейлер фильма "Счастье":

В 1984 году Варда выпустила фильм "Без крыши, вне закона" о молодом бродяге по имени Мона.

Трейлер к фильму "Без крыши, вне закона":

В 1998 году Анье Варда поставила автобиографическую документальную ленту "Побережье Аньес", я котором рассказывает о себе, начиная с раннего детства, которое прошло в Бельгии. Режиссер использует видеоинтервью и хронику, старые фотографии и инсталляции, инсценировку сцен из собственной жизни и фильмов, а также анимацию.

Кадр фільму
Кадр фильма "Побережье Аньес"

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Теги: LifeStyle Потери
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