Умерла Дайан Кэрролл – американская певица и актриса

Американская певица и актриса Дайан Кэрролл умерла на 85-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Карьера Кэролл охватывает шесть десятилетий и разрушила немало предубеждений к темнокожим артистам.

Звезда сериала "Династия" Кэрролл умерла после продолжительной борьбы с раком молочной железы, сообщила ее дочь, продюсер-журналистка Сюзанна Кей, пишет The Hollywood Reporter.

Читайте также: Умерла звезда "Казино Рояль" Анна Куэйл: причина смерти

Чем известна Дайан Кэрролл

Кэрролл известна тем, что появилась в ранних голливудских фильмах с темнокожими актерами на первом плане – "Кармен Джонс" (1954) и "Порги и Бесс" (1959).

Кроме того, в 1962 году Кэрролл вошла в историю как первая темнокожая женщина, которая стала лауреатом премии "Тони". Эту премию присуждают за достижения в области американского театра.

После этого Кэрролл сыграла главную роль в ситкоме NBC "Джулия" (1968-1971). Он стал первым телевизионным шоу, где афроамериканская женщина изображена не стереотипно.

Дайан Кэрролл в ситкоме "Джулия" / Фото munaluchibridal

С 1984 по 1987 год Кэрролл играла Доминик Деверо в опере ABC "Династия", тем самым став первой темнокожей актрисой в роли злодейки в праймтайм мыльной опере.

В 1975 году Кэрролл номинировалась на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в драме "Клодин".

Всего за свою карьеру она 5 раз номинировалась на "Эмми" и трижды – на "Золотой глобус" (выиграв в 1969 году за ситком "Джулия"). В 1990 году Кэрролл была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Читайте также: Умер чешский певец Карел Готт: жизнеописание исполнителя

Ранние годы Кэрролл

Кэрролл родилась в Бронксе (Нью-Йорк), а выросла в Гарлеме. Ребенком будущая звезда занималась пением и танцами.

Образование Кэрролл получила в высшей школе актерского мастерства в Манхеттене. И уже в 18 лет дебютировала на телевидении: выступила в игровом шоу на DuMont, которое уже не существует в сети вещания. Тогда Кэррол получила главный приз в размере тысячи долларов.



Кэрролл в возрасте 15 лет / splendidhabitat

Дебют на большом экране

На большом экране Кэрролл дебютировала в 1954 году с второстепенной ролью в мюзикле "Кармен Джонс". В нем сыграла подругу героини Дороти Дэндридж.

В то же время Кэрролл дебютировала на сцене Бродвея в мюзикле "Дом цветов".

В 1959 году она снялась в музыкальном фильме "Порги и Бесс", однако номера Кэрролл дублировала оперная певица Лоули Джин Норман.

Через 2 года Кэрролл снялась с Сидни Пуатье в фильме "Парижский блюз". А следующую роль на большом экране сыграла только через 6 лет в драме "Поторопи запад".

Успех и скандал

В то же время Кэрролл преуспела на театральной сцене, став первой темнокожей актрисой, выигравшей премию "Тони" за главную роль в мюзикле No Strings.

Когда в Голливуде решили экранизировать мюзикл, Кэрролл отказали в роли в пользу белокожей актрисы Нэнси Кван. Из-за этого Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения угрожала студии Warner Bros. бойкотом фильма. Поэтому ленту так и не сняли.

С 1968 по 1971 год Кэрролл исполняла главную роль в ситкоме NBC "Джулия". Благодаря этому она стала первой темнокожей актрисой с собственным телешоу на американском телевидении, где в отличие от своих предшественников была главным персонажем, а не прислугой или горничной.

Дайан Кэрролл с коллегами по сериалу "Династия" / pinterest

"Первая темнокожая стерва на телевидении"

Роль в "Джулии" также принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на "Эмми" в 1969 году. Когда ситком завершился в 1974 году, Кэрролл вернулась к драматическим ролям. Она снялась в фильме "Клодин", за что была номинирована на "Оскар". Таким образом Кэрролл стала лишь четвертой темнокожей актрисой, номинированной на премию за лучшую женскую роль.

Однако после таких успешных достижений Кэрролл сыграла несколько второстепенных ролей на большом экране. При этом оставалась активной на телевидении. В 1976 году она попыталась вернуться на телевидение с собственным варьете-шоу на CBS. Однако шоу продолжалось всего 4 эпизода.

В 1984 году Кэрролл присоединилась к актерскому составу праймтайм мыльной оперы ABC "Династия". Сыграла роль Доминик Деверо – сводной сестры персонажа Джона Форсайта, а также врага для Алексис (Джоан Коллинз). Таким образом Кэррол стала первой темнокожей актрисой, сыгравшей воровку в праймтайм мыльной опере.

После дебюта в шоу Кэрролл в интервью журналу People заявила: "Я хочу быть первой темнокожей стервой на телевидении".

Смотрите видео с первым появлением Кэррол в " династии"

В общем Кэрролл появилась в 72 эпизодах, прежде чем уйти из сериала в 1987 году. Актриса также сыграла свою роль в спинофф "Династия 2: Семья Колби" на периодической основе в период 1985-86 годов.

С 1989 по 1993 год Кэрролл периодически появлялась в ситкоме "Другой мир" и получила еще одну номинацию на "Эмми". Следующую роль Кэррол сыграла в синдицированном сериале "Одинокий голубь".

В 1996 году Кэрролл появилась в главной роли в канадском производстве мюзикла "Бульвар Сансет", а в 1997 году появилась в фильме "Пристанище Евы" с Дебби Морган и Джерни Смоллетт.



Дайан Кэрролл / news8000.com/

Завершение карьеры

В последующие годы Кэрролл продолжала карьеру на сцене, а на экране периодически появлялась в сериалах "Половинка и половинка", "Сильное лекарство", "Пища для души" и "Анатомия страсти". За роль в последнем сериале актрису номинировали на "Эмми".

С 2009 по 2014 год Кэрролл также периодически появлялась в сериале USA Network "Белый воротничок"

Личная жизнь

Кэрролл 4 раза была замужем. В 1960 году от первого мужа родила дочку. Потом была помолвлена с Сидни Пуатье, но до свадьбы дело так и не дошло.

Кэрролл прошла успешный курс лечения от рака молочной железы, став после этого активисткой в борьбе с этой болезнью. Однако недуг таки оказался сильнее.