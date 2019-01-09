Умерла главный редактор журнала Vogue – 105-летняя Бабс Симпсон

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Умерла Бабс Симпсон - главред журнала Vogue Бабс Симпсон умерла в 105 лет
Бабс Симпсон

В США умерла легендарная редактор популярного журнала Vogue Бабс Симпсон. Женщине было 105 лет.

Об этом пишет издание  The New York Times. Бабс, которая работала в журнале около 25 лет, умерла в городе Рай в штате Нью-Йорк в понедельник, 7 января.

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По словам действующего редактора Vogue USA Анны Винтур, работа Бабс Симпсон в глянце стала настоящим прорывом для своего времени.

Она снимала наравне с Эрнестом Хемингуэем и Мэрилин Монро простое черное платье и обычный костюм, раскрывая их индивидуальность так, будто это были известные личности,
– сказала Винтур.


Бабс Симпсон одевала Мэрилин Монро в ее последней фотосессии / Vogue

После ухода из Vogue в 1972 году Бабс Симпсон работала в журнале "House & Garden" до закрытия издания в 1993 году.

бабс сімпсон
Бабс Симпсон / Vogue

В 2012 году Бабс Симпсон снялась в документальном фильме "In Vogue: The Editor's Eye". В ленте бывшие и действующие редакторы Vogue USA Анна Винтур, Полли Меллен, Камила Никерсон, Джейд Хобсон и другие рассказывают о том, как происходит подготовка номера, как делаются съемки и редакторские материалы.

"In Vogue: The Editor's Eye": смотрите фильм

 

Теги: Потери LifeStyle Мода
Источник: Lifestyle
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