Умерла солистка группы Roxette: биография Мари Фредрикссон

Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла 9 декабря в 61-летнем возрасте. С 2002 по 2005 год артистка болела раком головного мозга. Пока официальная причина смерти неизвестна.

Умерла Мари Фредрикссон: биография легендарной певицы

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Мари Фредрикссон, которая является единственной обладательницей 5 наград "Лучшая рок-певица Швеции", получила мировую известность как солистка популярной группы Roxette. Также она принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider.

В детстве Мари, которая родилась 30 мая 1958 года в городе Эсше, была пятым, самым младшим ребенком в бедной семье. Родители тяжело работали, чтобы свести концы с концами, а будущая звезда часто оставалась в одиночестве. Когда ей исполнилось 4 года, семья переехала в село Эстри-Юнгбю.

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Последние годы певица жила в районе Юршхольм в Стокгольме. Мари была замужем за Микаэлем Боиошем, с которым она познакомилась в Австралии в 1991 году во время гастрольного тура Roxette Join the Joyride Tour. У супругов есть двое детей – дочь Юсефин и сын Оскар.

Смерть певицы 9 декабря 2019 года подтвердили представители популярной группы. Сообщается, что Мари Фредрикссон умерла после лечения. Однако, какой точно болезни, пока неизвестно,

Что известно о болезни солистки группы Roxette

Певица сообщила о том, что страдает от опухоли головного мозга, в 2002 году. 11 сентября Мари вернулась с утренней пробежки и почувствовала себя плохо – она упала в обморок и ударилась головой об раковину в ванной комнате. Тогда в больнице у нее обнаружили опухоль. В течение нескольких лет Фредрикссон находилась на реабилитации, впоследствии врачи официально сообщили в 2005 году, что она выздоровела. В 2009 группа продолжил гастроли, однако тогда было сокращено число концертов.



Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон / Getty Images

Добавим, когда певица проходила курс химиотерапии, она занималась рисованием со всей страстью. Впоследствии в галерее Doktor Glas в Kungsträdgården были выставлены ее 24 рисунка древесным углем, а затем была выпущена одноименная книга с репродукциями картин.

После болезни Мари впервые спела для сольного альбома Пера Гессле Mazarin в 2003. Фредрикссон записала бэк-вокальную партию для песни På promenad genom stan. В 2013 году она выпустила сольный альбом с названием NU.

История группы Roxette

Название группы происходит от названия песни группы Dr. Feelgood. Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989 песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю музыканты продали около 75 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard.

Roxette – Listen To Your Heart: слушайте песню

"Эти 30 лет были фантастическими! Я не чувствую ничего, кроме радости и счастья, когда вспоминаю о мировых турне Roxette... Я особенно горжусь тем, что смогла вернуться на сцену в 2009 году после моей тяжелой болезни", – ранее заявляла солистка.