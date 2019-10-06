Без Монсеррат Кабалье один год: лучшие арии легендарной оперной певицы

В Испании 6 октября умерла легендарная оперная дива – Монтсеррат Кабалье в 85-летнем возрасте. Оперная дива находилась в госпитале с середины сентября 2018 из-за проблемы с мочевым пузырем и перестала жить в больничной палате.

Монсеррат Кабалье вошла в историю музыки как одна из лучших исполнительниц партий сопрано 20 века. Международную известность оперная певица получила в 1965 году, когда заменила заболевшую американскую звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

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Впоследствии оперная дива получила личное приглашение Рудольфа Бинга и дебютировала в "Метрополитен-опера", в Нью-Йорке. Среди лучших партий, исполненных на сцене прославленного театра – Луиза в "Луизе Миллер", Леонора в "Трубадуре", Виолетта в "Травиате", Дездемона в "Отелло", Аида, Норма в одноименной опере Винченцо Беллини.

Предлагаем Вам вспомнить самые яркие номера легенды оперной сцены:

Signore, ascolta!

Ave Maria

Habanera

Vissi d'arte

Barcelona

La Tarantula

Casta Diva

O mio babbino caro

В апреле 2018 года легендарная оперная дива седьмой раз приехала в Украину, где отпраздновала свой последний день рождения.

Добавим, прощание с легендарной оперной певицей состоялось в Барселоне 8 октября. Мировые лидеры и звезды выразили соболезнования семье Монсеррат Кабалье, отмечая, что это трагедия не только для Испании, но и всех стран мира.