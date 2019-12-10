Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон: реакция звезд
Весь мир приходит в себя от новости о смерти легендарной певицы Мари Фредрикссон, которая на протяжении десятков лет возглавляла группу Roxette. Вероятной причиной смерти была онкоболезнь, с которой артистка боролась с 2002 года. Знаменитости уже отреагировали на неожиданную новость, разместив скорбные сообщения в сети.
По словам представителей артистки, смерть наступила 9 декабря в Швеции. Пока официальной причины не разглашают, однако менеджер Мари Фредрикссон отметил, что она ушла из жизни после продолжительной болезни. Поэтому в СМИ подозревают, что вокалистка умерла от рака мозга, с которым боролась с 2002 года.
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Сейчас известно, что прощание с 61-летней Мари Фредрикссон состоится на днях в ее родной Швеции. Поскольку артистка проживала со своим мужем и детьми неподалеку от Стокгольма, ожидается, что именно там состоится ее похороны. Церемония прощания будет закрытой для поклонников и журналистов, о чем заявили представители певицы.
Умерла Мари Фредрикссон: реакция звезд
Первым на потерю отреагировал коллега Мари Пер Гессле. На официальной твиттер-странице Roxette он разместил сообщение, в котором отметил, что все безвозвратно изменилось в его жизни.
"Время идет так быстро, так быстро. Такое ощущение, что вчера мы с Мари сидели в моей маленькой квартире и делились своими мечтами. Спасибо, Мари. Спасибо тебе за все. Ты была действительно уникальным музыкантом. Ты была мне прекрасным другом более 40 лет. Я горжусь и счастлив, что смог провести так много времени с тобой, спасибо за твою душевную теплоту, щедрость и юмор. Люблю тебя и твою семью", – написал он.
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Не обошла вниманием новости и группа Within Temptation. "Мы всегда любили ваш голос. Была честь встретиться с вами в ночь выпускных год назад".
В то же время поклонники артистки создали в твиттере хэштег #RIPMarieFredriksson, который активно добавляют к словам соболезнования семье Мари Фредрикссон и ее друзьям. Все люди в один голос заявляют, что артистка была по-настоящему легендарной, а Roxette сумела получить такую бешеную популярность благодаря ее магнетическому голосу.
Умерла солистка Roxette: какой мир запомнит Мари Фредрикссон