Умерла Таня Мале – звезда фильма о Джеймсе Бонде

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Умерла Таня Мале – звезда фильма о Джеймсе Бонде
Умерла Таня Мале – звезда фильма о Джеймсе Бонде / www.gettyimages.com

Британская киноактриса Таня Мале умерла на 78-м году жизни 30 марта. Звезда сыграла девушку Джеймса Бонда в одном из первых фильмов "бондианы" под названием "Голдфингер" (Goldfinger).

О смерти киноактрисы сообщили представители франшизы о Джеймсе Бонде в Twitter.

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Нам очень горько слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в "Голдфингере". В это печальное время наши мысли с ее семьей и друзьями,
– говорится в сообщении.

Причина смерти актрисы неизвестна.

Биография Тани Мале

Таня Мале родилась в 1941 году в Англии в семье отца-британца и матери-россиянки. Она также была двоюродной сестрой актрисы Хелен Миррен. В детстве девочка поступила в Школу моделей Люси Клейтон, и уже в 16 лет начала себя реализовывать как модель. Упорный труд и красота дали свои плоды, ведь в конце 1950-х – начале 1960-х годов Таня Мале была одной самых узнаваемых и знаменитых моделей.

Таня Мале была одной из самых узнаваемых моделей / Getty Images

Получить роль девушки агента Джеймса Бонда ей удалось благодаря фотографии, которую кто-то прислал продюсеру Кубби Брокколи. Другие же источники утверждают, что продюсер фильма обратил на актрису внимание, когда та принимала участие в кастинге фильма "Из России с любовью", где и пробовалась на роль Татьяны Романовой. Но Мале так и не получила желаемую роль, зато прославилась в одной из лент "бондианы". Затем ее пригласили на кастинг, где она успешно вжилась в роль "агента 007" Тилли Мастерсон. Третий фильм о Бонде вышел в 1964 году, а главную роль исполнил харизматичный Шон Коннери.

Таня Мале на съемках фильма "Голдфингер", 1964 год / Getty Images

Несмотря на ошеломляющий успех фильма "Голдфингер", он стал единственным крупным проектом с участием Мале. А все из-за капризности самой Мале – ей не нравились ограничения, которые накладывались на нее в контракте во время съемок фильма , а также низкая оплата труда на съемочной площадке. Из-за этого она продолжила свою работу в моделинге.

Ее двоюродная сестра Хелен Миррен неоднократно рассказывала, что Таня Мале была действительно преданной и щедрым человеком, поскольку всю жизнь поддерживала свою мать и оплачивала образование своих братьев. Относительно личной жизни, она ни разу не была замужем и не имела детей.


Таня Мале, 2013 год / Getty Images

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Теги: Потери LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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