На территории Украины много интересных уголков, которые были созданы природой или человеком. 24 канал собрал подборку очаровательных мест, которые разбросаны по всей стране.

Путешествуя по городам Украины следует помнить, что кроме туристического маршрута, стоит иногда отходить. Ведь большинство городов нашей страны прячут множество интересных мест, отмечает 24 канал.

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Оконские источники

В Волынской области расположен гидрологический памятник природы. Площадь Оконских источников всего 0,53 гектара.

Почти в центре озера Окнище расположены два источника, которые образуют на поверхности озера два куполообразных фонтана. Из этих фонтанов постоянно вытекают комочки мела, а сама вода из озера прозрачная и приятная на вкус.

Оконские источники / Фото: travel.tochka.net

Мавринский майдан

На Днепропетровщине в городе Павлоград расположена загадочная археологическая достопримечательность – Мавринский майдан. По некоторым предположениям площадь – это древний храм-обсерватория, который был построен более 8 тысяч лет назад.

Мавринский майдан в Павлограде / Фото: eco-tv.com.ua

Каменное Село

В Житомирской области в Олевском районе расположено скопление больших валунов, которые получили название Каменное Село. Площадь – 15 гектаров. По одной гипотезе, данные камни представляют собой остатки подножия древних полностью исчезнувших гор.

Каменное Село / Фото: tamtour.com.ua

Синее Озеро

В Карпатах, на склонах горного массива Синяк, расположено Синее Озеро. Вода в озере сероводородная-сульфатно-кальциевая. В озере вулканического происхождения есть 2 воронки, считается, что это кратеры древнего вулкана.

Синее Озеро в Карпатах / Фото: omyworld.ru

Мергелевая гряда

Недалеко от села Степановка в Луганской области расположен археологический памятник, которому около 5 тысячелетий – это Мергелевая гряда.

Ее нашли в 1976 году. Площадь памятника 10 гектар.

Мергелевая гряда / Фото: mound.io.ua

Базальтовые столбы

В Ровненской области расположены базальтовые столбы, которые образовались естественным путем. Столбы-многогранники поражают своей монументальностью.

Базальтовые столбы / Фото: travel.tochka.net

Пещера Оптимистическая

Оптимистическая – гипсовая пещера, которая расположена в Тернопольской области. Пещера занимает около 2 гектаров. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера.

Пещера Оптимистическая в Тернопольской области / Фото: we.org.ua