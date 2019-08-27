Успение Пресвятой Богородицы 2019: традиции и приметы украинцев

4412 Читати новину українською
Успение Богородицы 2019: молитва – о чем просят и приметы
Успение Пресвятой Богородицы 2019 / www.preobraz.kiev.ua

Успение Пресвятой Богородицы празднуют в Украине 28 августа. По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Спасителя Иисуса Христа.

Католическая церковь празднует Успение Богоматери (Assumption of Mary) 15 августа.

Читайте также: Успения Пресвятой Богородицы: чего нельзя делать

Праздник Успения Богородицы совпадает с концом Успенского поста, который считается строгим.

Тому, кто соблюдал пост две недели, можно начинать питаться разнообразной пищей. Но, если же Успение Богородицы попадает на среду или пятницу, то нужно подождать еще один день.

В этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице. Люди просят помощи и покровительства у Пресвятой Богородицы.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

После Успения начинается бабье лето, которое продлится весь сентябрь. В древности говорили: "Успение провожай, а осень встречай".

Если в этот день появилась радуга на небе — осень будет теплой. А хорошая погода на праздник — Бабье лето будет прохладным.

Много паутины символизирует, что зима будет морозной и малоснежной.

В этот период украинцы завершают жатву: в полях на Успение оставляли последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения.

После праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.

О чем просят на Успение Богородицы

На Успение верующие идут в церковь и просят у Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

  • об избавлении от страха перед физической смертью;
  • об укреплении веры;
  • при болезнях.

Молитва к Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.

Читайте также: Ореховый Спас: украинские традиции и приметы

blog_ava
Зеленский предложит на роль премьера Гончарука
сегодня
1699
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Традиции Религия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
сегодня 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
24
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
сегодня 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
47
Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
сегодня 13:20 Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
157
Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
сегодня 10:23 Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
Настя Сукач 948
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 537
Новости
Больше новостей
Залиште відгук